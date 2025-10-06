Filippo Armanini, uno storese in Nazionale under 19

Il diciottenne attaccante del Bologna Primavera convocato con l'Italia Under 19

La torta l'ha confezionata lui, a suon di gol, assist e prestazioni eccellenti. La ciliegina l'ha apposta il tecnico Alberto Bollini cui non sono sfuggite le sue evidenti qualità: ed ecco che è arrivata la prima convocazione in Nazionale Under 19 per Filippo Armanini, diciottenne attaccante di Storo, punto di forza del Bologna Primavera.

Gli Azzurrini, tutti nati nel 2007, si sono radunati ieri a Roma all'Acqua Acetosa presso il Centro "Giulio Onesti" ed in settimana affronteranno i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole programmato per venerdì 10 ottobre (alle 16.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio Molinari di Campobasso e per lunedì 13 ottobre (ore 11) allo stadio Lancellotta di Isernia. Tra i 22 convocati in rappresentanza di tredici squadre fra le quali anche le estere Benfica, Grassopher e Bochum, oltre ad Armanini c'è pure il compagno di squadra e portiere Pessina.

Per Filippo Armanini, alla seconda stagione in casacca rossoblù, si tratta di una grande soddisfazione che va a coronare un periodo felice caratterizzato dalle reti pesanti recentemente realizzate nei match di campionato Primavera 1 contro Juventus e Napoli. Già lo scorso anno comunque il mancino figlio d'arte (papà Gianni e zio Diego sono due noti allenatori del calcio chiesano) si era segnalato con qualcosa come 13 reti nell'Under 18 bolognese. Ora la chiamata in Nazionale, in una progressione che promette davvero bene.