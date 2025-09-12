C’è il blasonato Palermo sulla strada dei biancorossi

Archiviata la prima sosta per gli impegni delle squadre nazionali della stagione 2025-2026, l’attenzione torna sul campionato di Serie B. Domenica 14 settembre l’FC Südtirol ospiterà allo Stadio Druso il quotatissimo Palermo, guidato dall’inizio della stagione da Filippo Inzaghi, artefice lo scorso anno della promozione in Serie A del Pisa. La sfida, valida per la terza giornata d’andata, è in programma alle ore 17.15 sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano.

Con quattro punti raccolti nelle prime due giornate, il Südtirol ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. Dopo l’1-1 all’esordio a Catanzaro, è arrivata la convincente vittoria interna per 3-1 contro la Sampdoria, a coronamento di una prova maiuscola. Nelle prime due giornate nessuna squadra ha fatto il pieno di punti e, in virtù di questo, l’FCS si trova nel folto gruppo di testa, che comprende ben otto squadre a quota quattro punti.

Contro il Palermo mister Fabrizio Castori dovrà fare a meno degli indisponibili Frederic Veseli e Mamadou Coulibaly. Le condizioni di Daniele Casiraghi e Silvio Merkaj saranno valutate negli ultimi allenamenti prima della partita. Tra i convocati invece ci dovrebbe essere Karim Zedadka, pienamente recuperato dall’infortunio al legamento crociato subito all’inizio dell’anno solare.

Gli avversari

Il Palermo, quest’anno, è considerato uno dei principali candidati alla promozione in Serie A. Un fattore determinante è senza dubbio l’arrivo in panchina di un allenatore del calibro di Filippo Inzaghi. L’ex bomber e campione del mondo 2006 vanta già tre promozioni in Serie A, con Venezia, Benevento e, più recentemente, con il Pisa, e punta ora a un ulteriore salto verso la massima serie.

La rosa, già di livello nella scorsa stagione, è stata ulteriormente rinforzata quest’estate. Tra i volti nuovi spiccano il portiere Jesse Joronen, i difensori Mattia Bani e Tommaso Augello, oltre ai centrocampisti Antonio Palumbo ed Emmanuel Gyasi, quest’ultimo protagonista in biancorosso nella stagione 2017-2018. Tutti innesti di spessore, scelti per cercare di riportare i rosanero nella massima serie.

L’avvio di stagione ha confermato le attese. Nel primo turno di Coppa Italia Frecciarossa, il Palermo ha superato ai calci di rigore la Cremonese, in trasferta. In campionato, la squadra ha finora raccolto – come l’FC Südtirol – quattro punti: alla vittoria per 2-1 all’esordio contro la Reggiana è seguito un pareggio a reti bianche contro il Frosinone. Inzaghi ha schierato la sua formazione siciliana con il modulo 3-4-2-1.

Filippo Inzaghi dispone di una coppia d’attacco di indubbio spessore. Il capitano Matteo Luigi Brunori (30 anni) veste ininterrottamente la maglia rosanero dal 2021 e, nelle ultime tre stagioni, ha realizzato 43 gol in Serie B. Altrettanto impressionanti sono i numeri del suo compagno di reparto, Joel Pohjanpalo (30). Il nazionale finlandese, con un trascorso nel Fortuna Düsseldorf, nel Bayer Leverkusen, nell’Union Berlin e nell’HSV, è approdato lo scorso inverno in Sicilia, dopo la positiva esperienza al Venezia. In due anni e mezzo in Laguna, con gli arancioneroverdi, ha messo a segno 48 reti in 96 partite, con una media di un gol ogni due gare. Dopo le nove reti realizzate nella seconda parte della scorsa stagione in rosanero, Pohjanpalo ha già lasciato il segno nel match d’esordio contro la Reggiana.

L’incontro sarà diretto da Federico La Penna, della sezione Roma-1. Assistenti: Matteo Passeri (Gubbio) e Davide Santarossa (Pordenone); quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto (Parma). Al VAR ci saranno Daniele Doveri (VAR, Roma-1) e Francesco Cosso (AVAR, Reggio Calabria).