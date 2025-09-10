Serata di Coppa per le trentine dell'Eccellenza

Otto squadre in campo a giocarsi l'ammissione alle semifinali. La Benacense sul velluto, per le altre è lotta aperta

Mercoledì di calcio per le trentine dell'Eccellenza: è in calendario infatti stasera il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia provinciale. Nel turno d'andata giocato ad agosto non erano mancate le note interessanti con il largo successo della Benacense sul Nago Torbole (3-0) e le affermazioni di misura di Levico sul Mori (2-1), di Comano Fiavè su Rovereto (3-2) e di Union Trento Ravinense su Lavis (1-0). Dunque grande incertezza almeno su tre dei quattro campi, con desideri di conferme e voglia di riscatto che si confrontano dopo due turni di campionato nei quali non sono mancati i risultati a sorpresa.

In Alto Adige invece l'analoga competizione è gia arrivata alle semifinali i cui accoppiamenti si conosceranno fra qualche settimana quando verrà effettuato il sorteggio. A passare il turno, basato su tre triangolari, sono state San Giorgio, Bozner e Valle Aurina prime classificate nei propri raggruppamenti mentre come miglior seconda è stata ripescata la Virtus Bolzano.

Questo il programma serale della Coppa Italia del Trentino

NAGO TORBOLE - BENACENSE ad Arco ore 20,30 (andata 0-3)

MORI S.S - LEVICO TERME a Mori ore 20,30 (andata 1-2)

LAVIS - UNION TRENTO RAV. a Lavis ore 20 (andata 0-1)

COMANO FIAVE' - ROVERETO a Ponte Arche ore 20 (andata 3-2)