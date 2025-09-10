Vipo Trento sola in vetta ma Anaune e Alense aprono il gas

I trentini domano l'Arco e viaggiano a punteggio pieno; dietro scalpitano in sette e all'appello manca solo l'Aquila

La seconda d'andata in Promozione trentina ha cominciato e mettere le cose a posto: le due grandi favorite Anaune e Alense dopo il mezzo passo falso d'avvio si sono date una mossa mettendo sotto rispettivamente Rotaliana e Avio e incamerando i tre punti che le hanno spinte immediatamente sulla piazza d'onore. Eh sì perchè intanto in vetta si è isolata la sola formazione capace di bissare la vittoria dell'esordio, e cioè quella Vipo Trento che è una fresca reduce dall'Eccellenza ma che i pronostici non danno fra le protagoniste annunciate vista la rivoluzione d'organico che ha caratterizzato la sua estate. Eppure sul campo amico di Gabbiolo gli azulgrana di Manica sono riusciti a mettere sotto l'Arco che non è certo un team di seconda fila, mantenendosi a punteggio pieno e rilanciando la propria credibilità in attesa di un'altra sfida verità che si giocherà domenica in posticipo orario a Borgo (ore 18,30)

Dunque Vipo da sola al comando con due lunghezze su un gruppone di ben sette compagini tra le quali oltre alle due big di cui sopra spiccano le mezze big Borgo e Settaurense, la prima vittoriosa in sicurezza nel derby con l'Alta Valsugana e la seconda uscita in rimonta nel finale con la Garibaldina. A completare la pattuglia di imbattute le tre rivelazioni Calisio, Molveno e Athesis: i collinari di Laratta hanno rifilato un roboante tris al Dro Cavedine, l'undici del lago ha imposto lo stop col doppio scarto al Nago mentre la matricola terribile di Volano ha festeggiato la sua prima storica affermazione in categoria ai danni dell'Aquila Trento. Proprio la squadra di patron Facchinelli rappresenta la grande delusione di queste prime battute di campionato: con una campagna acquisti impostata soprattutto sulla collezione di attaccanti (ben cinque i nuovi: Ferraris, Pecoraro, Trentini, Franceschi, Schneider) sperava d'aver risolto al meglio il problema del gol che nell'ultima stagione l'aveva attanagliata (undicesimo reparto offensivo con 1,1 di media): evidentemente non è ancora così e la caduta doppia fin qui registrata rappresenta una sorpresa che pochi avrebbero immaginato.

In un turno senza pareggi e con ben sette successi casalinghi vanno anche rimarcate alcune individualità: i due plurimarcatori di giornata e cioè Geremia Carollo dell'Athesis, bomber pure in Promozione dopo le 18 reti dell'anno scorso in Prima, e Davide Fiorini esterno dell'Alense che col gol ha sempre avuto grande familiarità; poi Simone Guzzo dell'Arco e Iacopo Stefani del Borgo entrambi capaci di fare centro per la seconda domenica di fila.