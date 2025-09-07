Il Trento strappa l'1-1 in casa del Novara

Pareggio esterno per il Trento che, nella terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, strappa un punto prezioso al “Silvio Piola” fermando il Novara sull’1-1 nonostante l’inferiorità numerica. In una sfida equilibrata e a tratti vibrante, decidono il risultato le reti siglate da Giannotti e Alberti.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Trainotti, all’esordio da titolare in campionato, e Maffei. In mezzo al campo confermati Aucelli, Fossati nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Cruz e Chinetti sui lati con Pellegrini al centro del tridente. L’avvio della gara è caratterizzato da grande equilibrio, con le due squadre che si fronteggiano a centrocampo senza riuscire a rendersi particolarmente pericolose dalle parti dei portieri avversari. Dopo dieci minuti, però, il Trento è costretto ad operare il primo cambio: Cruz si infortuna da solo ed è costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime, accompagnato dal caloroso applauso di tutto lo stadio. La partita si sviluppa a sprazzi, con momenti di ritmo alto alternati a fasi spezzettate. Alla mezz’ora il Novara protesta per un presunto tocco di mano in area di Fossati: Zanchetta richiama l’Fvs per un possibile intervento, ma dopo il check l’arbitro lascia proseguire senza concedere il calcio di rigore. Pochi minuti più tardi è il Trento a sfiorare il vantaggio con Trainotti, che svetta in area sugli sviluppi di un cross, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta.

Il match si accende al 37’, quando i gialloblù sbloccano il risultato: Giannotti raccoglie il pallone e batte Boseggia con una conclusione precisa sul primo palo. Passano però solo pochi secondi e il Novara trova l’immediato pareggio con la deviazione di Alberti. Nella ripresa il Trento parte forte e, dopo pochi istanti, troverebbe anche il nuovo vantaggio grazie alla marcatura di Capone, che viene annullata per un fuorigioco molto dubbio. I gialloblù si ritrovano però ben presto a dover fronteggiare una situazione complicata: al 56’ Aucelli riceve la seconda ammonizione e termina anzitempo la propria partita. Forte dell’uomo in più, il Novara alza il proprio baricentro e così al 74’ Collodel si rende pericoloso con un colpo di testa che non trova lo specchio della porta gialloblù. Il Trento, seppur in inferiorità numerica, si difende con ordine, senza rinunciare a farsi vedere dalle parti di Boseggia. Per gli aquilotti ci prova Maffei direttamente da calcio di punizione con la sfera che termina alta. Dopo sei minuti di recupero la sfida termina sul punteggio di 1-1. Con questo pareggio il Trento sale a 4 punti all’ottavo posto in graduatoria in coabitazione con Vicenza e Cittadella. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 14 settembre alle ore 15 allo Stadio Briamasco dove affronteranno l’AlbinoLeffe per la quarta giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

NOVARA-TRENTO 1-1 (1-1)

RETI: 37’pt Giannotti, 39’pt Alberti

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; Valdesi, Citi (18’st Bertoncini), Lorenzini, Agyemang; Di Cosmo (13’st Basso), Ranieri (18’st Malaspina), Collodel (30’st); Donadio; Da Graca (30’st Lanini), Alberti. A disposizione: Rosetti, Raffaeli, Lartey, Ledonne, Dell’Erba, D’Alessio, Faye. Allenatore: Andrea Zanchetta

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Cappelletti, Maffei (38’st Miranda); Aucelli, Fossati (38’st Mehic), Giannotti; Chinetti (22’st Benedetti), Pellegrini (22’st Ebone), Cruz (11’pt Capone). A disposizione: Rubboli, Tommasi, Meconi, Sangalli, Dalmonte, Genco, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Gioele Iacobellis di Pisa

ASSISTENTI: Luca Bernasso di Milano e Leo Posteraro di Verona

QUARTO UFFICIALE: Francesco Aloise di Voghera

OPERATORE FVS: Nicola Di Meo di Nichelino

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 14’pt Collodel, 33’st Malaspina, 44’st Mehic, 50’st Arboscello. Espulso: 18’pt Zocchi (dalla panchina), 23’st Aucelli (per doppia ammonizione). Recupero: 4’+6’. Spettatori: 1840

Le interviste

