Il Südtirol al via domenica sul campo del Catanzaro

È tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie BKT. Il conto alla rovescia è cominciato, manca ormai poco al via del torneo cadetto 2025-2026 e il Südtirol si allinea ai nastri di partenza per la quarta volta consecutiva. L’esordio dei biancorossi coincide con una trasferta tanto impegnativa quanto stimolante. Domenica 24 agosto la formazione guidata da mister Fabrizio Castori sarà di scena a Catanzaro per affrontare i giallorossi padroni di casa. Il calcio d’inizio della partita, in programma sul terreno dello “Stadio Nicola Ceravolo”, è previsto alle ore 21.00.

Dopo una serie di gare amichevoli durante la preparazione estiva, sabato scorso a Como i biancorossi hanno incontrato i lariani nella prima gara ufficiale della stagione, valevole per i trentaduesimi del tabellone nazionale di Coppa Italia Frecciarossa. Contro il club di Serie A, la squadra biancorossa si è fatta onore tenendo testa agli avversari, sbloccando il risultato nei primi minuti grazie a un calcio di rigore trasformato da Casiraghi. Poco prima dell’intervallo, la compagine guidata da Cesc Fabregas ha reagito con vigore, segnando tre reti nel breve volgere di pochi minuti. La partita si è conclusa sul 3-1 per il Como, risultato che ha fornito tuttavia una serie di preziose indicazioni all’FC Südtirol in vista delle prossime sfide importanti di inizio campionato. L’obiettivo stagionale dei biancorossi è quello dichiarato con chiarezza, ovvero la permanenza in categoria.

Mister Fabrizio Castori dovrà rinunciare al difensore Frederic Veseli, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare al bicipite femorale. Per Karim Zedadka, reduce da un infortunio al legamento crociato, il rientro è previsto nelle prossime settimane.

A dirigere l’incontro tra Catanzaro e FC Südtirol sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Marco Belsanti di Bari; quarto ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi; VAR Fabio Maresca di Napoli; AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

Gli avversari

Dopo diciassette anni di assenza, al termine della stagione 2022-2023, il Catanzaro è tornato in Serie B. Le “aquile” giallorosse si sono subito messe in luce, diventando una delle protagoniste del torneo cadetto. Nelle ultime due stagioni hanno raggiunto, infatti, altrettante semifinali playoff, dopo aver chiuso la stagione regolare rispettivamente al quinto e al sesto posto.

Nel corso dell’estate, la guida tecnica della compagine giallorossa è stata assunta da Alberto Aquilani, chiamato a rilevare Fabio Caserta. Nel primo incontro ufficiale della nuova stagione, il primo turno di Coppa Italia, il Catanzaro ha ceduto di misura per 1-0, in trasferta, sul campo del Sassuolo, dominatore della scorsa Serie B. A Reggio Emilia Aquilani ha schierato la squadra con il modulo 4-2-3-1.

Il Catanzaro, per un periodo che si presume lungo, dovrà fare a meno dell’ex centrocampista del Südtirol Marco Pompetti, costretto allo stop forzato da un serio infortunio alla tibia riportato nel corso della preparazione estiva.

Il giocatore di punta, l’elemento più pericoloso della compagine calabrese, resta il terminale offensivo Pietro Iemmello. L’attaccante e capitano, 33 anni, ha realizzato, nelle ultime due stagioni, playoff inclusi, complessivamente 34 reti. Contro il Südtirol, nelle ultime quattro sfide dirette, ha trovato il gol per ben tre volte.

Particolare attenzione andrà riposta anche ai due promettenti nuovi acquisti: Mattia Liberali (18 anni) e Patrick Nuamah (19). Liberali, giovanissimo talento di grandi prospettive, è cresciuto nella “Primavera” del Milan, mentre Nuamah ha già maturato esperienza in Serie B con la maglia del Brescia. Entrambi i giocatori sono stati schierati nell’undici di partenza contro il Sassuolo.