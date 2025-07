Il nuovo Südtirol presentato in Val Ridanna

Nell’elegante cornice dell’Hotel Schneeberg a Masseria, in Val Ridanna, si è svolto oggi, venerdì 25 luglio, il tradizionale, atteso e partecipato Sponsor Day, caratterizzato anche quest’anno da alcuni significativi momenti: la presentazione della squadra del Südtirol 2025-2026 e la presentazione della nuova prima maglia, creata in collaborazione con Erreà, lo sponsor tecnico della società biancorossa per il secondo anno consecutivo.

Lo Sponsor Day è iniziato alla mattina presso il Centro Sportivo di Stanghe, a Racines, sede del ritiro estivo del Südtirol. I partner e gli sponsor del club sono stati accolti da un apprezzato benvenuto curato da Alps Coffee. A impreziosire ulteriormente il momento è stato il passaggio della prima squadra. Giocatori e staff hanno salutato con cordialità gli ospiti, esprimendo gratitudine per il costante sostegno e l’impegno profuso da tutti.

Al termine dell’incontro con la squadra, i partecipanti si sono diretti verso le spettacolari Cascate di Stanghe per un’escursione alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del territorio, autentico simbolo e immagine di Racines Turismo. A conclusione della camminata, l’evento è proseguito all’Hotel Schneeberg, dove si è svolta la parte ufficiale della giornata.

Ad introdurre la cerimonia è stato il presidente biancorosso, Gerhard Comper, che ha ringraziato i padroni di casa per la tradizionale, calorosa accoglienza, donando una maglia incorniciata al padrone di casa Andi Kruselburger, un mazzo di fiori alla madre, signora Edith, e un presente a Michel Rainer, che da sempre cura personalmente ogni dettaglio del ritiro biancorosso. Calorosi ringraziamenti anche ad Erreà, per la splendida collaborazione e a tutti gli intervenuti, autorità, ospiti, partner e sponsor, che hanno potuto sviluppare rapporti di rete anche in questo contesto.

La cerimonia di presentazione della squadra è stata arricchita e completata dall’estrazione di una nuova e fiammante maglia home fresca di presentazione, incorniciata sul posto dal partner Frame Shop. Grandi protagonisti sono stati i giocatori della rosa biancorossa e i membri dello staff, chiamati uno ad uno, a cominciare dai cinque nuovi arrivi.

L'organico completo

Portieri: 1 Giacomo Poluzzi, 12 Giacomo Drago, 31 Marius Adamonis, 62 Daniel Theiner

Difensori: 3 Filipe Bordon, 5 Andrea Masiello, 19 Nicola Pietrangeli, 23 Federico Davi, 24 Simone Davi, 28 Raphael Kofler, 30 Andrea Giorgini, 34 Frederic Veseli, 68 Alessandro Vimercati, 94 Hamza El Kaouakibi

Centrocampisti: 4 Tommaso Arrigoni, 6 Jacopo Martini, 7 Karim Zedadka, 8 Alessandro Mallamo, 14 Mamadou Coulibaly, 17 Daniele Casiraghi, 18 Simone Tronchin, 21 Fabian Tait, 79 Salvatore Molina

Attaccanti:

9 Emanuele Pecorino, 11 Jonathan Italeng, 33 Silvio Merkaj, 90 Raphael Odogwu

Aggregati dal settore giovanile per il ritiro: Dhirar Brik, Luis Buzi, Daniel Fois, Patrik Hofer, Carlo Sabatini

Staff tecnico: Fabrizio Castori (allenatore), Riccardo Bocchini (allenatore in seconda), Carlo Pescosolido (preparatore atletico), Danilo Chiodi (preparatore atletico), Alberto Andorlini (preparatore atletico/recupero infortuni), Tommaso Marolda (collaboratore tecnico), Massimo Marini (preparatore dei portieri), Salvatore Misiano (collab. preparatore dei portieri), Marco Castori (match analyst)

Staff medico - sanitario: Elio Assisi (medico), Michael Lanthaler (medico), Alberto Piazza (medico), Paolo Cadamuro (fisioterapista), Robert Kindt (fisioterapista), Giovanni Bertolini (fisioterapista), Michele Censi (osteopata)