Il Trento scommette sulla punta Tommaso Ebone

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) dal Bologna i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Ebone che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Feltre il 9 novembre 2005, cresce nel settore giovanile del Bologna. Nella stagione 2022/2023 si divide tra Primavera e Under 18, collezionando 21 presenze con la formazione Primavera e 14 apparizioni condite da 8 reti con l’Under 18. Nel biennio successivo consolida la propria presenza nella Primavera rossoblù, totalizzando 36 presenze, 15 gol e 4 assist, e ottenendo anche 4 presenze e 2 reti in Uefa Youth League. A livello internazionale ha indossato la maglia delle Nazionali giovanili italiane, collezionando complessivamente 4 presenze e 2 gol tra Under 19 e Under 20.

«Le mie principali caratteristiche sono la protezione della palla e la capacità di leggere le situazioni in campo. - spiega - Sono un attaccante a cui piace rendersi pericoloso, attaccare la porta e cercare il gol ogni volta che se ne presenta l’occasione. Arrivo a Trento con grande voglia di rimettermi in gioco, con umiltà ma anche con tanta determinazione e voglia di fare bene. Sin dai primi istanti, ho percepito un ambiente serio, organizzato e con idee molto chiare. L’obiettivo, mio e della squadra, è quello di crescere giorno dopo giorno e lavorare con ambizione per raggiungere quanto prima gli obiettivi stagionali».