Dopo sei stagioni Matteo Rover lascia il Südtirol

Matteo Rover lascia il Südtirol per trasferirsi alla Reggiana. I due club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del ventiseienne attaccante.

Rover era arrivato a Bolzano nell’estate del 2019 e, per sei stagioni, ha rappresentato una delle colonne portanti della squadra biancorossa, distinguendosi sempre per impegno e dedizione. Ha collezionato 204 presenze, mettendo a segno 31 gol, risultando con pieno merito uno dei calciatori più rappresentativi nella storia del club. Nella stagione 2021-2022, quella della storica promozione in Serie B, Matteo Rover ha fornito un contributo determinante mettendo a segno 7 reti, molte delle quali risultate decisive per il raggiungimento dell’obiettivo. Indimenticabile, inoltre, la doppietta su rigore realizzata il 4 settembre 2022, allo Stadio Druso, contro il Pisa, che regalò all’FC Südtirol la prima storica vittoria tra i cadetti. Il 29 maggio 2023, realizzò anche la rete dell’1-0 (al 90’+2’) al Druso nel match d’andata della semifinale playoff di Serie B contro il Bari.