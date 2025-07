Un altro giovane per gli aquilotti, dalla Spal torna Tarolli

Il Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Simone Tarolli che si lega al Club sino al 30 giugno 2027.

Nato a Trento il 13 maggio 2007, Tarolli, dopo due anni al Trento, passa nel settore giovanile della Spal, con cui debutta nel campionato Primavera nella stagione 2023-2024. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia biancoazzurra, esordisce in Serie C e colleziona 26 presenze e 3 assist in Primavera.

«Sono una mezzala a cui piace avere la palla tra i piedi, - dice di sé Simone - ma mi piace anche attaccare la profondità e andare nello spazio. In campo cerco sempre di dare tutto, sia in fase difensiva sia offensiva. Sono davvero molto contento dell'opportunità che mi ha dato il Trento: è un doppio orgoglio, perché sono nato e cresciuto qui e da ragazzino ho già indossato questa maglia. Tornare dove tutto è cominciato, dopo un percorso di crescita, e poterlo fare con la prima squadra è un’emozione speciale».