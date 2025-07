Michele Tommasi in gialloblù fino al 2027

Il Trento comunica con soddisfazione che il calciatore Michele Tommasi vestirà la maglia gialloblù anche nelle prossime stagioni. Il nuovo accordo legherà il portiere al club sino al 30 giugno 2027.

Arrivato a Trento nel 2021, Tommasi ha fatto prima parte della Primavera e poi della Prima Squadra, mettendosi in evidenza per professionalità e affidabilità. Dopo un campionato al Desenzano, nel quale ha raccolto 41 presenze in Serie D, lo scorso anno è rientrato a Trento, dove ha ottenuto 10 presenze, confermandosi un prezioso elemento per il reparto e contribuendo con serietà e dedizione al lavoro quotidiano del gruppo.

«Poter rimanere a Trento e continuare così a far parte di questa squadra, per me significa molto. - commenta Michele - È un onore, una responsabilità, ma soprattutto una grande soddisfazione personale. Ringrazio la società per la fiducia e per l'opportunità di continuare a crescere non solo come calciatore ma anche come persona. Qui si lavora in un ambiente sano, ambizioso e stimolante, alimentato ogni giorno dalla passione dei nostri tifosi. Sono carico, motivato e determinato a dare il massimo fin dal primo allenamento. Spero di esprimere al meglio le mie capacità e di aiutare la squadra a raggiungere ogni obiettivo».