Travel Usman e Prometheus in finale al Città di Trento

Sono Travel Usman e Prometheus le due finaliste del 3° Torneo Città di Trento. Ieri sera in semifinale hanno avuto ragione rispettivamente di F&G Telecomunicazioni e di Wcs ltd, al termine di match molto combattuti.

Travel Usman ha dovuto affrontare una gara tutta in salita, dato che dopo dieci minuti si è trovata sotto per 2-0 per effetti delle reti realizzate da Ivanenko e Fiorentino, ma già allo scadere della prima frazione era riuscito a dimezzare lo svantaggio grazie al gol di Banouarab. Nella ripresa i bianchi hanno alzato il ritmo e sono riusciti ad andare a segno con Malik e ancora Banouarab ribaltando così il risultato: 3-2.

Per quanto invece concerne i Prometheus, dopo aver eliminato ai quarti di finale i campioni uscenti di Elitecleaning, sono riusciti a compiere un’altra impresa, superando ai calci di rigore il WCS Ltd, unica squadra ancora imbattuta del torneo tesserati. Si sono portati in vantaggio con Tomasi, poi hanno subito il pareggio di Touzri e hanno chiuso il primo tempo avanti per 2-1 grazie alla rete di Mazzalai. Diagne è riuscito a riportare in parità il risultato nella ripresa (2-2), ma ai calci di rigore, dopo il 4-4 della prima serie, Nadal si è fatto parare il tiro da Marchi, lanciando i Prometheus in finale.

Per quanto concerne il torneo degli amatori, a spuntarla sono stati i Pink Gorillaz e Trenthor. I primi hanno chiuso ogni spazio a Macor, andando a segno con Maggiano e Bertoluzza (2-0), i secondi contro il Bar Glicine hanno invece subito la rete di Roberti, per poi scatenarsi con Frenato, Lionello e Anesi, subendo nel finale un altra marcatura di Roberti, che non ha però cambiato l’esito finale: 3-2.

Oggi si abbassa il sipario sul torneo con l’ultima giornata, quella delle finali. Si comincia alle 19.30 con le due partite per il 3° posto in contemporanea sui due campi, ovvero WCS – F&G Telecomunicazioni e Macor – Bar Glicine. Alle 20.30 scatterà la finale del torneo Amatori Pink Gorillaz - Trenthorn e alle 21.20 quella del torneo tesserati Travel Usman – Prometheus. A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione.

In testa alla classifica dei marcatori c’è Zakaria Banouarab dei Travel Usman a quota 9, seguito da Brendono Gjoka di F&G Telecomunicazioni (8), da Sheldon Qela del Bar Italia (7) e da Samuele Mazzalai dei Prometheus. Fra gli amatori comanda Jetmir Biqmeti di Shaba Costruzioni (7), seguito da Federico Roberti del Bar Glicine e dalla coppia Brugnolo (Autotrentotto) – Piffer (Macor) (5 reti).

