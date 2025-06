Chiusa la prima fase del «Torneo Città di Trento»

Dopo una settimana di fatiche, per i giocatori impegnati nel Torneo Città di Trento è giunto il momento di tirare il fiato. Il lunedì della seconda settimana, come vuole la tradizione, è il primo giorno di riposo, quello che separa la prima dalla seconda fase. Dal 23 al 29 giugno le dieci squadre impegnate nel campionato dei tesserati e le dieci impegnate in quello riservato agli amatori si sono affrontate all’italiana, suddivise in due gironi da cinque, per contendersi i quattro posti che danno diritto ad entrare nel tabellone ad eliminazione diretta. Le ultime classificate possono invece solo contendersi il nono posto finale in una finale secca in programma martedì alle 19.

Cominciando dai tesserati, le regine dei due gruppi sono il WCS Ltd e il G. Telecomunicazioni: la prima ha chiuso il girone A a quota 12 punti, senza lasciare nulla agli avversari, forte di 16 gol realizzati e appena 4 subiti, frutto del 5-2 contro Extreme Solar Group, del 5-1 contro Bar Italia, del 3-1 contro Prometheus e del 3-0 contro Travel Usman; la seconda di punti ne ha invece incamerati 9 con 19 gol fatti e 12 subiti, frutto dei successi maturati contro La Gnoccata (5-2), Joga Bonito (6-3) e Sporting Prada (6-3), ma anche del ko dell’esordio (2-4) contro l’Elitecleaning, che non ha saputo poi valorizzare questo importante risultato a causa dei pareggi contro Sporting Prada (2-2) e Joga Bonito (0-0), alternati al successo per 5-1 contro La Gnoccata. Aver chiuso la prima fase imbattuti non è dunque bastato ai campioni uscenti.

Tutto verrà comunque rimesso in discussione a partire da domani, quando prenderà il via la fase ad eliminazione diretta che incrocia le prime quattro classificate dei due gironi nei quarti di finale, distribuiti su due giornate. Martedì scendono in campo le due capoliste, G. Telecomunicazioni alle 20 per sfidare il Bar Italia, il WCS Ltd alle 21 per sfidare lo Sporting Prada. La serata sarà aperta dalla finalina per il 9° posto fra Extreme Solar Group e la Gnoccata. Mercoledì si sfideranno invece Elitecleaning e Prometheus alle 20 e Travel Usman e Joga Bonito alle 21.

La classifica marcatori premia Brendon Gjoka di G. Telecomunicazioni, che fino ad ora ha realizzato 8 reti, seguito ad una lunghezza da Zakaria Banouarab di Travel Usman e a due da Sheldon Qela del Bari Italia.

Per quanto concerne gli amatori, a primeggiare nel Girone A è stato Macor, che ha vinto 3 delle 4 partite affrontate, ovvero quelle contro Barber Bano 61, Bar Botanical e La Pinta Mattarello, mentre contro il Bar Glicine è arrivato un ko per 0-3. Questa importante vittoria non gli è bastata per prevalere nel gruppo, avendo perso 6-5 contro il Barber Bano 61 e pareggiato con La Pinta Mattarello. Nell’altro raggruppamento le cose sono andate più o mano alo stesso modo, dato che il primo posto se lo è guadagnato Trenthor, capace di battere Autotrentotto, Pink Gorillaz e Shaba Costruzioni, sconfitto solo da New Life Randagio all’esordio, team che però ha poi perso sia contro Pink Gorillaz, sia contro Shaba Costruzioni.

Domani, nei quarti della fase ad eliminazione diretta, Trenthor se la vedrà quindi con Bar Botanical alle 20, mentre Macor sfiderà Shaba Costruzioni alle 21. La sfida per il 9° posto chiamerà invece in causa Autotrentotto e La Pinta Mattarello. Il giorno dopo si giocheranno un posto in semifinale prima Pink Gorillaz e Barber Bano, poi Bar Glicine e New Life Randagio.

La classifica marcatori vede al comando Jetmir Biqmeti di Shaba Costruzioni a quota 7, inseguito a distanza (5 reti) dalla coppia composta da Raffaele Brugnolo (Autotrentotto) e Tamar Piffer (Macor).

Tutti i risultati, le classifiche e i tabelloni li trovate nella nostra sezione Campionati.