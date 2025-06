Definite le amichevoli estive del Südtirol

Il Südtirol ha definito in queste ore il calendario delle amichevoli estive in vista della stagione sportiva 2025-2026.

Il primo test-match è in programma sabato 19 luglio contro il San Giorgio, formazione militante nel campionato regionale di Eccellenza. La gara amichevole si svolgerà nel corso del ritiro estivo che i biancorossi sosterranno dal 13 al 26 luglio in Val Ridanna. La partita avrà luogo presso il centro sportivo di Stanghe di Racines, con calcio d’inizio alle ore 17.00.

Sabato 26 luglio, l’FC Südtirol ospiterà un torneo triangolare allo Stadio Druso di Bolzano, con protagoniste due formazioni militanti nel prossimo campionato di Serie A: Bologna e Sassuolo. Il torneo si svolgerà con la formula delle tre partite, ciascuna con due tempi di 30’ a frazione. Primo incontro, alle ore 18.00, tra Bologna e FC Südtirol, poi, alle ore 19.15 Sassuolo-Bologna e, alle ore 20.30, la terza sfida tra FC Südtirol e Sassuolo. Il Bologna è la squadra detentrice della Coppa Italia e parteciperà alla prossima edizione della UEFA Europa League, mentre il Sassuolo è tornato nella massima serie da primo classificato nello scorso campionato di Serie B.

La preseason dei biancorossi proseguirà domenica 3 agosto allo Stadio Druso di Bolzano. L’FC Südtirol sarà impegnato in una gara amichevole contro l’Hellas Verona. La blasonata formazione scaligera si accinge ad affrontare la settima stagione consecutiva in Serie A. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30.

Tutti i dettagli relativi ai biglietti e alle modalità di accesso allo Stadio Druso saranno resi noti prossimamente attraverso i canali ufficiali della società.