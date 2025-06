Il primo avversario estivo del Trento sarà il Sassuolo

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è già iniziato. La squadra di Luca Tabbiani tra meno di un mese si ritroverà a Trento per poi salire a Masen di Giovo, dove venerdì 18 luglio prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo.

Cinque giorni più tardi ci sarà già il primo test stagionale: i gialloblù affronteranno il Sassuolo di Fabio Grosso, formazione che tra poche settimane sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A. L’amichevole si disputerà sul campo sportivo di Ronzone, in Val di Non, con calcio d’inizio alle ore 18 e ingresso libero. Sarà un test di grande prestigio per i gialloblù, che avranno così l’opportunità di iniziare a valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione.