Al via il corso per diventare arbitri di calcio

Come tutte le estati il corso di formazione gratuito per lanciare nuovi arbitri organizzato dall'AIA di Trento sta per prendere il via. Le lezioni si svolgeranno in gran parte in videoconferenza e i partecipanti, al termine, otterranno, sempre a titolo gratuito, la qualifica di arbitro effettivo, pronti per scendere in campo alla ripresa dei campionati, seguiti da alcuni colleghi più esperti, vedendosi riconoscere un compenso economico per la direzione di ciascuna gara, la divisa ufficiale AIA e la tessera federale, con la quale è possibile fare richiesta d'accredito per l'accesso alle partite dei campionati di tutta Italia, a partire dalla Serie A, oltre all'opportunità di prendere parte, già a settembre, al Raduno precampionato 2025-2026.

Se hai un'età compresa tra i 14 e i 39 anni, sei un appassionato o un'appassionata di calcio e hai voglia di provare questa nuova esperienza, non esitare: è un'opportunità gratuita, volta a preparare i nuovi fischietti già per l'imminente stagione sportiva 2025-26.

Se hai voglia di accettare questa sfida, scrivi trento@aia-figc.it oppure compila il form presente in questa pagina per iscriverti o per ricevere qualsiasi tipo di informazione.