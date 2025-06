Rovereto e Virtus Rovere si uniscono: nasce una nuova asd

L'estate 2025 segna una grande, attesa novità all'interno del panorama calcistico della Città della Quercia. FC Rovereto S.C.S.D. e U.S.D. Virtus Rovere, infatti, hanno deciso ufficialmente di unire le forze dando così vita ad unico ambizioso settore giovanile. Parte proprio da un progetto che guarda con convinzione al futuro la nuova realtà ASD Rovereto, che, tra Stadio Quercia e Centro Sportivo Baratieri, coinvolgerà oltre 400 persone tra atleti, dirigenti e tecnici, garantendo ai propri tesserati l'intera filiera (dai Piccoli Amici fino al campionato di Eccellenza, massimo torneo regionale).

Una nuova società che raccoglie l’importante eredità sportiva, e sociale, delle due storiche realtà locali puntando a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Una forte volontà di formare, seguire e crescere con attenzione, a livello calcistico, ma pure umano, i numerosi ragazzi che indossano e indosseranno con orgoglio la maglia del Rovereto.

Un nuovo simbolo radicato nel territorio. Anche lo stemma dell'ASD Rovereto, che richiama le storiche zebrette bianconere del Rovereto e le divise gialloverdi (i colori della città) della Virtus Rovere, è un primo, forte simbolo di questa nuova identità. Nelle scorse settimane, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze della classe 4ª A dell’indirizzo di Grafica del Liceo Artistico Depero di Rovereto, ai giovani atleti di Rovereto e Virtus Rovere sono stati proposti diversi loghi in grado di rappresentare storia, colori e radici di entrambi i sodalizi sportivi. A trionfare, al termine di un sondaggio online proposto a tutte le famiglie e che ha saputo coinvolgere con entusiasmo più di 400 votanti, è stato lo stemma ideato dallo studente Massimo Baroni. Un percorso partecipato, e fortemente voluto dal nuovo Consiglio Direttivo, per dare voce a chi vive quotidianamente la realtà dell’ASD Rovereto e per costruire - insieme - un simbolo riconoscibile, condiviso e sentito.

Una storia e un futuro sportivo, con una forte visione sociale. ASD Rovereto crede in un calcio che sia opportunità di crescita individuale e relazionale, all'interno di un mondo che ci vede sempre più collegati al web e sempre meno connessi alla relazioni umane e sociali. Ispirandosi al concetto originario di sport, vogliamo promuovere un ambiente educativo in cui divertimento e formazione della persona-atleta si fondono in un percorso comune. Allenamenti, manifestazioni e partite sono occasioni per trasmettere valori fondamentali come rispetto delle regole, collaborazione e competizione sana.

Il consiglio direttivo è composto da Vittorio Caliari (presidente), Stefano Chimini (vice-presidente), Carlo Schönsberg, Lino Trainotti, Lorenzo

Manfredi, Mario Folchini, Marco Fontanari, Luigi Galli, Lorenzo Miola, Michele Galvagni, Fabio Degasperi e Adriano Vender.

«Nel 2016, quando fondammo FC Rovereto ripartendo dalla Seconda Categoria - spiega Carlo Schönsberg -, l'obiettivo era quello di farlo tornare ai fasti del passato, puntando sui giovani e cercando di aggregare il più possibile il calcio cittadino. Ritengo che in questi 9 anni siamo riusciti finalmente a raggiungere entrambi gli obiettivi. ASD Rovereto è la volontà di due realtà che si uniscono per mettere i ragazzi del vivaio al centro, con la consapevolezza dell’importanza dei valori dello sport. In futuro speriamo di vedere più del 90% della nostra Prima Squadra formata da ragazzi del settore giovanile».

«Cinque anni fa unimmo le forze di Sacra Famiglia e San Rocco - prosegue Vittorio Caliari - con la volontà di gestire assieme un Baratieri in costante miglioramento e garantire a tutti i bambini la possibilità di giocare e crescere in un ambiente sereno e sicuro. I numeri ci danno ragione e ci hanno spinto a questo ulteriore, grande passo. ASD Rovereto di certo non perderà questi capisaldi, ma garantirà uno sbocco ancora più importante ai talenti che, anno dopo anno, cercheremo di coltivare».