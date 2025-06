Eusalp: il Trentino non sfigura, ma i tre punti vanno al Veneto

Bene per la prestazione e l’atteggiamento, non altrettanto per il risultato. Si apre con una sconfitta, comunque non priva di note positive, il cammino della Rappresentativa trentina al Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione riservata alla categoria under 16 che, fino a domenica, vedrà sfidarsi sui campi delle Valli Giudicare sette selezioni di altrettanti Comitati, ai quali si aggiungono i campioni in carica della Baviera, chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. (Fotoservizio Martina Massetti)

La selezione guidata da Athos Grandi esordisce con una sconfitta, patita per mano del Veneto, più concreto e cinico, perché il 2-0 finale non rappresenta lo specchio fedele di quanto ammirato nei 70 minuti di gioco.

La cronaca

Il match è per lunghi tratti equilibrato. Bisogna attendere 17 minuti per vedere il primo tiro in porta, operato dal veneto Teslaru, ma Morghen Depentori blocca sicuro a terra. La formazione di casa non sta a guardare e al 21’ la replica passa dai piedi di Braito, che si libera bene sulla destra e serve al centro Boccagni. Il numero 4 della squadra locale, sbilanciato, non riesce a controllare il pallone, da posizione favorevole.

La partita s’infiamma nell’ultimo minuto prima del riposo: sugli sviluppi di un batti e ribatti nella tre-quarti campo avversaria, il pallone finisce sui piedi di Braito, che non ci pensa due volte e lascia partire un radente che sfiora il palo alla destra di Tesolin. Il portiere veneto può tirare un sospiro di sollievo e, una manciata di secondi più tardi, sul ribaltamento di fronte, può addirittura correre verso i compagni per festeggiare la rete del vantaggio: la difesa trentina, troppo morbida nell’occasione, non riesce ad allontanare la sfera. Russolo vince un contrasto e poi, dall’altezza del dischetto del rigore, trova la traiettoria vincente. Mattia Russolo, autore del secondo gol del Veneto (foto Martina Massetti)

Grandi striglia i suoi negli spogliatoi e in apertura di ripresa la squadra di casa produce due ghiotte occasioni per il pareggio. Garofalo prova la conclusione a giro dai 20 metri, alta di poco, mentre un minuto più tardi è determinante una leggera deviazione di un difensore avversario su un tiro al volo di Braito.

Ad andare a segno, invece, è ancora il Veneto, che al 14’ trova il gol del raddoppio e della sicurezza con Russolo, che raccoglie un cross teso dalla sinistra del neoentrato Piotto e lo gira in rete con un tocco di precisione, rapido e perfetto nei tempi dell’inserimento.

Domani c'è il derby con la Rappresentativa altoatesina

Domani, sempre al Bettega di Condino, c’è il derby con la Rappresentativa altoatesina, occasione per un pronto riscatto. Il fischio d'inizio verrà dato alle 17.30. Foto di gruppo per la selezione trentina (foto Martina Massetti)

LA FOTOGALLERY DELLA PRIMA GIORNATA (foto Massetti -PegasoMedia)

Il tabellino

CR VENETO - CPA TRENTO 2-0

RETI: 35’ pt Verardo, 14’ st Russolo

CR VENETO: Tesolin, Cancian, Campagnari (5’ st Piotto), Verardo (12’ st De Poli), Conventi, Monastier (30’ st Baron), Meneghetti (28’ st Della Libera), Sagrillo, Franzin (12’ st De Marchi), Russolo (34’ st Somacal), Teslaru (25’ st Pan). Sel. Tosato

CPA TRENTO: Morghen Depentori, Beltramolli (12’ st Pistolato), Lebenicnik, Innocenti (5’ st Faggioni), Depentori, Giovanelli, Giampietro (25’ st Belli), Zadra (30’ st Carli), Boccagni (5’ st Comai), Braito (14’ st Pegoretti), Garofalo. Sel. Grandi

ARBITRO: Cipriani di Rovereto (Uche di Trento e Azzarà di Rovereto)

NOTE: corner 2-2. Recupero: 0’+4’

I risultati della 1ª giornata

GIRONE A

CR Piemonte Valle d'Aosta - CR Lombardia 1-1

CR Liguria - Baviera 0-2

Classifica: Baviera p. 3, CR Piemonte Valle d'Aosta e CR Lombardia 1, CR Liguria 0.

GIRONE B

CR Veneto - CPA Trento 2-0

CPA Bolzano - CR Friuli Venezia Giulia 0-2

Classifica: CR Veneto e CR Friuli Venezia Giulia p. 2, CPA Trento e CPA Bolzano 0.

Programma 2ª giornata (venerdì 13 giugno, ore 17.30)

GIRONE A

CR Lombardia - CR Liguria (a Comano Terme loc. Rotte)

Baviera - CR Piemonte Valle d'Aosta (a Spiazzo Rendena)

GIRONE B

CPA Trento - CPA Bolzano (a Condino)

CR Friuli Venezia Giulia - CR Veneto (a Pieve di Bono, Creto)