Virtus Bolzano, l'1-1 con il Pinerolo chiude la stagione

Dopo la sconfitta in Piemonte non basta il pareggio per continuare la corsa fra le seconde dell'Eccellenza

Finita nel pomeriggio odierno l'avventura della Virtus Bolzano nel tabellone nazionale delle seconde classificate di Eccellenza, sequenza di confronti diretti che in due turni designerà le otto squadre ammesse a completare il quadro delle neopromosse in serie D. Nel doppio confronto con i piemontesi del Pinerolo la formazione bolzanina è uscita di scena con un punto frutto del pareggio 1-1 raccolto oggi al Talvera. Una gara in salita dopo il secco 3-0 dell'andata che aveva ridotto da subito al lumicino le speranze di passaggio del turno: il gol iniziale di Moussaoui sembrava poter riaprire il discorso per Cremonini e compagni ma l'attenta retroguardia ospite non ha concesso ulteriori chances ed anzi, al tramonto del match, è arrivato pure il pareggio del Pinerolo firmato da Peyronel.

Anche per la Virtus Bolzano termina dunque la stagione agonistica 24-25; l'attenzione si sposta sul mercato estivo che porterà certamente dei volti nuovi nell'organico affidato ad Elis Kaptina, nuovo mister ufficiale della prima squadra biancoverde.