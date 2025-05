La Virtus Rovere alza il Pulcino d’Oro davanti al San Zeno

Si è chiuso con una straordinaria festa di sport, passione e amicizia il tour del Pulcino d’Oro 2025, che ha vissuto la sua diciassettesima e ultima tappa a Lavis nel weekend del 24 e 25 maggio. Un’edizione trentina da ricordare, con 32 squadre protagoniste e un entusiasmo contagioso che ha trasformato la casa del Lavis, società partner della manifestazione, in un vero e proprio cuore pulsante del calcio giovanile.

Dal 19 febbraio in Inghilterra fino all’ultimo fischio di Lavis, il Pulcino d’Oro ha attraversato tre Paesi (Inghilterra, Olanda, Portogallo) e tredici regioni italiane, dalla Sicilia all’Alto Adige, portando ovunque i valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto, entusiasmo e la passione per il calcio.

Sotto un bel sole i piccoli calciatori Under 11 si sono sfidati in un clima di grande correttezza e passione. A trionfare è stata la Virtus Rovere, che si è aggiudicata il Pulcino d’Oro al termine di un finale emozionante contro il San Zeno Verona, deciso solamente dagli shootout, con entrambe le formazioni in vetta al girone a 7 punti. Completano il raggruppamento Benacense e Riva del Garda.

Grande spettacolo anche negli altri gironi finali.

Il Pulcino d’Argento è andato alla ViPo Trento, seguita da Comano Terme Fiavé, Lavis e Alta Giudicarie.

Il Pulcino di Bronzo è stato vinto dal Levico Terme, davanti a Virtus Bolzano, Calisio e Ravinense.

Il Pulcino Gialloblù è stato sollevato dal Sopramonte su Civezzano, Fassa e Val di Cembra.

I riconoscimenti del Pulcino Arcobaleno sono andati a Dro, Mattarello, Sacco San Giorgio e Alta Valsugana.

Con la conclusione del tour nazionale, ora tutti gli occhi sono puntati sul grande evento internazionale. La decima edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro e il Pulcino d’Oro Girls, in programma dal 12 al 15 giugno in Valsugana, con centro nevralgico a Levico Terme. Un’edizione speciale, quella del decimo anno, che vedrà scendere in campo alcuni tra i club più prestigiosi del panorama mondiale. Dai bicampioni del River Plate al debutto storico del Barcellona, passando per PSV Eindhoven, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e RB Lipsia. E naturalmente le eccellenze italiane Juventus, Milan, Inter, Roma, Atalanta, Parma, Genoa e Bologna. A rendere ancora più speciale questo decennale saranno le new entry internazionali Dinamo Batumi (Georgia), Academia Amizada (Guinea Bissau) e Al Wahda (Emirati Arabi Uniti).

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le 80 squadre che saranno presenti in Trentino sono pronte per scendere in campo. Il Pulcino d’Oro è pronto a regalare ancora una volta uno spettacolo indimenticabile, nel segno del calcio dei più piccoli.