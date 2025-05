Per il Südtirol un tris che vale il secondo posto

Il Südtirol Women cala il tris e si porta al secondo posto ad otto punti dalla capolista Venezia. Nella quartultima giornata del campionato di serie C girone B, le biancorosse si impongono in trasferta sul campo delle friulane del Tavagnacco per 3-0 (2-0 al riposo). Al 34’ apre lo score Vuerich di testa, raccogliendo un passaggio millimetrico di Peer. Al 45’ il raddoppio: calcia Stockner, respinge un difensore, riprende Peer che insacca. Al 26’ della ripresa la terza rete: slalom di Prearo e assist al bacio per Stockner che deve solo spingere la palla in rete.

Il tabellino

TAVAGNACCO - FC SÜDTIROL WOMEN 0-3 (2-0)

TAVAGNACCO: Ferroli, Moroso, Gallo, Peressotti (17’ st Sossai), Matiz, Gerlin (39’ st Desiati), Zanetti, Lakovic (21’ st Castelli), Gori, Durigon, Lorenzini (38’ st Ruberti).

A disposizione: Kocina, Bortolin, Biancuzzi, Gaspardis, Chahid. Allenatore: Piera Cassandra Maglio

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Tschoell (19’ st Maloku), Oberhuber, Vuerich, Ruaben, Kiem, Peer (35’ st Miraldi), Santin (27’ st Bauer), Prearo (39’ st Redza).

Bielak (17’ st Fischer), Stockner

A disposizione: Holzer, Pföstl. Allenatore: Marco Castellaneta

ARBITRO: Lorenzo Lena di Treviso (Biagio Carannante e Maxim Corbatto di Gradisca d’Isonzo

RETI: 34’ pt Vuerich, 45’ pt Peer, 26’ st Stockner.