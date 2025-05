Il Südtirol chiude la stagione al Druso contro il Bari

Forte della permanenza in categoria, conquistata con l’avallo della matematica e con 90’ d’anticipo sulla conclusione della stagione regolare, il Südtirol torna in campo per disputare il match di recupero, rinviato il lunedì di Pasquetta all’ora di pranzo. Dopo il pirotecnico pareggio ottenuto sul campo del già promosso Pisa nella serata di venerdì, a coronamento di una prestazione superba, contro un avversario particolarmente quotato, che ha colto il pareggio nel finale, grazie ad un paio di prodigiose giocate, i biancorossi tornano in casa per affrontare allo Stadio Druso il Bari. Calcio d’inizio in un inedito “Tuesday Night” programmato alle ore 20.30 di martedì 13 maggio.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori (in biancorosso: 21 partite con 8 vittorie e 8 pareggi, 5 sconfitte per 32 punti, media 1,52 a gara), punta ad un’altra prestazione di rilievo per salutare il pubblico amico e chiudere nel modo migliore il terzo campionato consecutivo in Serie B. Nell’occasione, il tecnico marchigiano verrà premiato per aver eguagliato e superato il record assoluto di panchine in Serie B (574 ad oggi).

Con 45 punti in classifica e il decimo posto a 90’ dal traguardo (sullo stesso gradino del Modena), l’FCS, non solo ha messo al sicuro la salvezza, ma può migliorare il risultato finale dello scorso anno, Di fronte avrà un Bari ancora in piena corsa per i playoff. I pugliesi di mister Moreno Longo – reduci dalla sconfitta sul campo del Cittadella e da tre sto nelle ultime quattro gare, intervallati dal successo con il Pisa) si trovano subito sopra i biancorossi di casa, a quota 47 con l’ultimo posto playoff che dista tre punti e appartiene ora al Cesena, di scena martedì sera a Modena.

Sono otto i precedenti tra le due squadre, di cui sette in B dopo la gara di Supercoppa di Serie C del 2022 vinta dall’FCS per 2-1 (reti di De Col e Casiraghi, dopo il vantaggio barese di D’Errico) al San Nicola. Nel campionato cadetto 3 successi baresi, un pareggio e due vittorie biancorosse. Nel campionato 2022-2023: Bari-FCS 2-2 (Tait e Odogwu nel primo tempo, Di Cesare prima del riposo e Salcedo nella ripresa), FCS-Bari 0-1 (Morachioli) e nelle due gare di semifinale playoff: FCS-Bari 1-0 (Rover al 90’+2’) e Bari-FCS 1-0 (Benedetti al 70’). Nella scorsa stagione: Bari-FCS 2-1 (Sibilli, Vinetot e Di Cesare) e FCS-Bari 1-0 (Casiraghi). All’andata, il 22 dicembre scorso al San Nicola: Bari-FCS 0-1 (El Kaouakibi al 90’+8’).