Monteleone Show, Wegher e Bocanegra seguono a ruota

Non sono mancati i colpi di scena nella ventisettesima giornata di Promozione, nella quale, come non accadeva da dieci giornate, non sono stati ammessi tentennamenti ed esitazioni e non si è assistito nemmeno a un pareggio, ma solo a rigorosi verdetti. L’uomo che si è preso la scena è noto a tutti, ma sono state tante le prestazioni di spessore che hanno contribuito alle otto vittorie di giornata. Tra tutte, oltre alla risaputa tripletta, ben tre doppiette che sono valse i tre punti per le loro squadre. Di seguito, i protagonisti più decisivi nel turno appena concluso.

1. ANDREA MONTELEONE (Bassa Anaunia)

Non ci sono dubbi che debba essere lui la star della domenica. Segnare una tripletta alla squadra favorita per la vittoria al titolo e sancirne la sconfitta nel momento più delicato del suo cammino, riportando per di più in tasca alla propria compagine tre punti che mancavano da quasi venti giornate, non è cosa da tutti i giorni. Il centravanti ventenne ex Mezzocorona ha quasi raddoppiato, in una sola gara, il numero di marcature personali siglate fino ad allora in tutto il campionato, elevandolo a 7 e iscrivendo per la seconda partita di fila il suo nome sul tabellino, dopo il rigore realizzato la domenica precedente in casa della Settaurense. Contro la Ravinense, anche l’ultima delle tre reti è arrivata dagli undici metri, la terza dell’intera stagione dal dischetto, contando anche quella con il Fiemme nel girone di ritorno. Per la prima volta nel torneo di quest’anno una rete dell’attaccante tricolore consegna la piena posta in palio ai nonesi, raccogliendo la quarta vittoria totale, che assume un immenso valore dati l’eterno periodo di astinenza che l’ha preceduta e la caratura dell’avversario contro cui è giunta, nonostante l’inutilità ai fini della graduatoria finale (essendo la Bassa Anaunia già matematicamente retrocessa).

2. FEDERICO WEGHER (MolvenoSpor)

Incarna la Provvidenza per la compagine di mister Mariotti, subentrando all’inizio del secondo tempo al posto di Belhamra e impiegando una scarsa mezz’ora per ribaltare il vantaggio alense e blindare il secondo successo consecutivo della propria squadra. All’attaccante trentunenne sono bastati due guizzi in area di rigore, sui cross puntuali di Misimi e Degasperi, per decidere la gara e garantire ai suoi compagni di elevarsi in quintultima posizione, fornendo un contributo vitale per l’economia della salvezza rossazzurra. Si tratta della prima doppietta stagionale e della quarta rete in campionato per il centravanti veterano, dopo quelle rifilate nel girone di andata a Bassa Anaunia e Nago Torbole.

3. ADRIAN BOCANEGRA (Garibaldina)

Prima apparizione sul tabellino di questa stagione, con una doppietta decisiva che risolleva nel finale di gara le sorti della propria squadra, vanificando il pareggio della Settaurense e bollando la ritrovata, fondamentale vittoria dei suoi, che potrebbe essere sufficiente (ancora non lo è matematicamente) per timbrare la permanenza nella categoria.

