Il Nago Torbole risponde a tono alla Ravinense e torna in vetta

Ancora una volta, il Nago Torbole guasta i piani della Ravinense, rispondendole a tono contro il Sacco San Giorgio e reimpossessandosi della vetta, dopo il temporaneo sorpasso rionale grazie al successo nell’anticipo di sabato contro il Borgo. Trascinata dal solito Garcia, la formazione di mister Weidling centra la diciassettesima vittoria in campionato e si riporta quindi di nuovo momentaneamente a +2 sui propri inseguitori, in attesa del recupero di mercoledì prossimo. Ottimo il segnale emesso dai naghesi, che hanno saputo mantenere il sangue freddo e liquidare senza intoppi la pratica roveretana nonostante l’importanza nevralgica del match per la corsa al titolo e la difficoltà di giocare dopo rispetto alla diretta contendente, con la certezza della sua vittoria.

Non sembra invece essere più in grado di rialzarsi e ritornare sui propri passi l’Arco di mister Bridi, fermatosi sul pari per l’ennesima volta contro il Dro Cavedine, nonostante il doppio vantaggio conseguito ad inizio secondo tempo. Il riepilogo della gara di via Pomerio rispecchia fedelmente il periodo travagliato dei gialloblù, incapaci di difendere il 2 a 0 e fattisi riafferrare nel finale, rimandando ulteriormente l’appuntamento con i tre punti. La rimonta subìta è l’esemplificazione del quadro clinico di una squadra che – complici anche alcuni episodi sfavorevoli –, dopo i 37 punti conquistati nelle prime diciassette partite, ha saputo raccoglierne solamente otto nelle altrettante, ultime gare, perdendo contatto dalle prime due posizioni che, con il senno di poi, con solo un paio di vittorie in più sarebbero ancora ampiamente a portata di mano per gli arcensi. Filippo Ceraso, difensore del Calisio, questa sera impegnato in casa con la Bassa Anaunia

Per la quinta volta consecutiva, l’Alense non ha saputo approfittare del rallentamento gialloblù e, terminato a reti inviolate il derby lagarino al Mutinelli contro l’Avio, continua a guardare dal basso verso l’alto la terza posizione, ancora a due lunghezze di distanza, rinviandone nuovamente l’appropriazione.

Seconda sconfitta inaspettata di fila per l’Aquila Trento, capitolata a San Michele per 2 a 1 sotto la doppietta di Mantovani, che incassa così l’ottava sconfitta stagionale, la quarta del girone di ritorno.

Rimane a secco, ma resta comunque al di sopra della zona retrocessione (nonostante la partita da recuperare per il Sacco San Giorgio) il MolvenoSpor, costretto dalla Settaurense al sesto insuccesso tra le proprie mura. I rossazzurri continuano quindi a oscillare sul limbo della zona rossa della classifica, in bilico fino alla fine nella corsa alla salvezza, la cui sorte si chiarificherà nelle imminenti, decisive gare, di cui le prossime tre non di certo semplici, almeno sulla carta, per Tessaro e compagni. I biancoverdi ritrovano in rimonta i 3 punti dopo altrettante giornate grazie alla doppietta di Degara e vanno in doppia cifra nella sezione “vittorie”, riconfermandosi tra le squadre più prolifiche in trasferta di tutto il campionato, con ben 23 dei 38 punti totali conquistati lontano da casa.

A chiudere il venticinquesimo turno, saranno questa sera Calisio e Bassa Anaunia, a Martignano, nell’attesa del recupero, ancora da fissare, della gara rinviata per maltempo tra Fiemme e Rotaliana.

RISULTATI E CLASSIFICA