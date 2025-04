Doppietta per Simonini, il gol dell'ex di Tessaro è decisivo

Tre vittorie e quattro pareggi, con un totale di sedici reti complessive, metà delle quali messe a segno in un’unica gara, quella terminata in parità tra Dro Cavedine e Alense. Questo il resoconto sommario della ventiquattresima giornata di Promozione, di cui, di seguito, abbiamo riportato tre delle performance più significative di singoli giocatori o intere squadre.

1. MATTEO SIMONINI (Alense)

Sue la prima e l’ultima rete nell’effervescente gara di Dro, che hanno permesso prima di sbloccare il match, portando avanti i suoi agli inizi del primo tempo, e poi di sventare nel recupero finale la sconfitta dopo la grandiosa rimonta casalinga, siglando la rete del 4 – 4 con una provvidenziale zampata nella mischia. Il centravanti biancoceleste firma così la prima doppietta stagionale e sale a quota 9 reti in campionato, valse un bottino complessivo di venti punti per la propria compagine. L’ex Sacco San Giorgio strappa quindi il secondo pareggio consecutivo degli alensi, evitando una sconfitta che, oltre che severa per la classifica, sarebbe stata un brutto colpo per il morale, visto il modo in cui rischiava di arrivare, con il ribaltamento di un largo vantaggio che doveva essere tenuto al sicuro.

2. MATTIAS TESSARO (MolvenoSpor)

È il suo gol dell’ex a chiudere definitivamente i conti nella contesa contro l’Aquila Trento, con un rasoterra al termine di una triangolazione con Nicolussi a una manciata di minuti dalla fine della gara. Il veterano del centrocampo rossazzurro, alla seconda rete consecutiva nelle ultime due presenze dopo il rigore rifilato al Dro, trascina così – in attesa del recupero di Ravinense – Sacco San Giorgio – i suoi compagni al di sopra della zona retrocessione, dopo settimane di infruttuosi tentativi. L’ex ViPo e Aquila Trento, alla terza stagione a Molveno, imprime quindi il settimo sigillo personale in stagione, il secondo su azione, oltre ai cinque centri siglati dagli undici metri, da cui si sa essere una sentenza.

3. FIEMME

Nonostante l’ultima posizione in classifica e l’esiguo numero di punti raccolti, vende ancora una volta cara la pelle e mette i bastoni fra le ruote alla capolista, ferma sul pareggio in trasferta.

Seppur l’ultimo ed unico successo stagionale risalga al 30 ottobre in casa della Rotaliana, la formazione di mister Dellasega dà l’impressione di tirare fuori il meglio di sé contro le avversarie più temibili, come dimostrano le ultime due gare, contro le prime due candidate al titolo, alle quali ha reso dura la vita. La Ravinense si è infatti dovuta aggrappare alla salvifica zampata di Bisognin all’ultimo minuto per espugnare il Dossi di Cavalese; mentre il Nago non ha saputo andare oltre il pareggio graffiato da Proch nel secondo tempo, in risposta alla staffilata di Arman. Con soli 10 punti in saccoccia, relegati in solitaria sul fondale della classifica, la salvezza sembra ormai una questione troppo complicata da accomodare per i rossoblù, soprattutto alla luce della difficoltà da loro riscontrata nel prelevare i tre punti. Ma chi lo sa che, nelle sei giornate rimanenti, le cose non possano incredibilmente cambiare per Longo e compagni, che stanno comunque vivendo una leggera fase di ripresa, con i quattro punti racimolati nelle ultime sei gare, dopo ben 8 giornate di digiuno assoluto.

PROMOZIONE: RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA