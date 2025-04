Il Fiemme frena il Nago, nell'attesa del recupero del 30 aprile

Ironia della sorte, dopo la riconquista della vetta, a frenare la corsa della capolista è proprio l’ultima ruota del carro del campionato, l’ormai quasi irrimediabilmente condannato Fiemme di mister Dellasega. Garcia e compagni non si spingono oltre l’1 a 1 contro i rossoblù, che ancora una volta danno prova, nonostante la posizione ricoperta in graduatoria, di saper essere una squadra ostica per chiunque, come dimostrato anche nel turno precedente contro la seconda forza del campionato, tenuta sul risultato di parità fino al 95’. Con una partita giocata in più rispetto alla Ravinense, il Nago Torbole si trova dunque in questo momento a +2 sulla seconda posizione, aspettando la sera del 30 aprile in cui l’armata di mister Melone avrà, con maggiore chiarezza, l’opportunità di sparigliare nuovamente le carte nel match rinviato contro il Sacco San Giorgio.

Dopo la convincente e inattesa vittoria contro l’Aquila Trento, anche il MolvenoSpor attende con la stessa apprensione il verdetto del recupero ravinotto, che, nel caso di sconfitta roveretana, accerterebbe il lungamente agognato sorpasso rossazzurro ai danni del Sacco, momentaneamente avvenuto, con una lunghezza di scarto in favore della compagine di Mariotti. Il MolvenoSpor esulta, ieri vittorioso contro l'Aquila Trento

Festeggia il Borgo che, al secondo successo filato di misura, approfitta della sconfitta dei rionali per lasciarli dietro di sé, e del pirotecnico pareggio avvenuto a Dro per agganciare l’Alense al quarto posto. Ulteriore fiato sul collo quindi per l’Arco che, ormai precipitato in un periodo turbolento, ha allentato la presa sulle prime due piazze e ha raccolto solo sette punti nelle ultime sette gare. Procede invece in modo confortante la convalescenza della Rotaliana, al quarto risultato utile consecutivo dopo il pareggio in casa proprio con i gialloblù, intascando così poco alla volta punti che le permettono di guardare con serenità alle posizioni sotto di sé. Incapaci di ritrovare la strada della vittoria da tre domeniche a questa parte, gli alensi si lasciano recuperare dal Dro Cavedine un rassicurante vantaggio, e sventano nel finale una beffarda sconfitta grazie alla doppietta di Simonini. I gialloverdi, che non perdono invece da cinque turni, siglano l’ottavo pareggio stagionale, con una dimostrazione di grande cuore e forza di volontà, ribaltando il 3 a 0 biancoceleste iniziale in un 4 a 3 a proprio favore, poi recuperato in pieno recupero. Neutralità su tutti i piani a Storo nel match a reti inviolate tra Settaurense e Calisio, entrambe al sicuro nel centro della classifica. Torna infine a sorridere l’Avio, che grazie alla rete di Baroni supera la Garibaldina e rompe il digiuno dai tre punti che proseguiva da quattro gare, consolidando l’ottava posizione. Ancora buio tutt’intorno alla Bassa Anaunia, che rinvia per la diciassettesima volta di fila l’appuntamento con la vittoria, che sembra essere per i nonesi sempre più una chimera.

RISULTATI E CLASSIFICA

I tabellini della giornata: