Il Trento conquista l'accesso ai playoff

Il Trento non va oltre lo 0-0 contro il Renate, ma conquista aritmeticamente un posto nei prossimi playoff. La squadra allenata da Luca Tabbiani, in un match senza grossi squilli, sfiora la rete con Di Carmine e Rada e ai punti avrebbe meritato il successo, ma i brianzoli reggono fino alla fine.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Vitturini, Trainotti, tornato titolare, Barison e Maffei. In mezzo al campo agiscono: Aucelli, Rada e Giannotti; in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. Partenza autoritaria del Trento che nei primi quindici minuti impone il proprio ritmo con un pressing alto ed efficace, costringendo la formazione ospite sulla difensiva. La squadra del tecnico Tabbiani domina il possesso e al 16’ si rende pericolosa con Anastasia, che trova però la pronta risposta dell’estremo difensore Nobile. Due minuti più tardi ci prova invece Rada dal limite, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La pressione offensiva dei gialloblù prosegue e così al 35’ è ancora il numero 77 a sfiorare il vantaggio con un’incursione centrale che si spegne di poco alta sopra la traversa.

Il Trento continua a spingere e al 42’ costruisce una nuova occasione: Anastasia avvia l’azione con una bella giocata, serve Disanto che trova Di Carmine in area, ma il suo tocco finale esce di un soffio. Solo in chiusura di frazione arriva la risposta della squadra di Foschi con la conclusione mancina di Eleuteri. Nella ripresa il copione non cambia con gli aquilotti a fare la partita, arrivando in più di una circostanza nella zona di Nobile: al 53’ il Trento ci prova Giannotti, mentre, dieci minuti più tardi, Disanto, trovato precisamente da Di Carmine. È un dominio totale con la palla in una sola metà campo: all’80’ è ancora Di Carmine ad impegnare l’estremo difensore ospite.

Nel recupero il Trento trova altre due occasioni: la prima con la deviazione aerea di Trainotti e la seconda con quella ravvicinata di Rada ma Nobile si supera in entrambe. Il punteggio non cambia e così, dopo cinque minuti di recupero, la sfida termina sul punteggio di 0-0. Al triplice fischio finale è festa grande sugli spalti del Briamasco che festeggiano la conquista dei playoff. In attesa delle altre gare del weekend, il Trento resta al quinto posto con cinquantaquattro punti in coabitazione con AtalantaU23 e Renate. Gli aquilotti torneranno in campo venerdì 18 aprile alle ore 20 allo Stadio Silvio Piola, dove affronteranno il Novara nella trentasettesima giornata di campionato.

Il tabellino

TRENTO-RENATE 0-0

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (30’pt Di Cosmo), Trainotti, Barison, Maffei (26’st Falasco); Aucelli (44’st Petrovic), Rada, Giannotti; Anastasia (26’st Peralta), Di Carmine, Disanto (26’st Accornero). A disposizione: Santer, Tommasi, Cappelletti, Cappelli, Titi, Sangalli, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

RENATE (3-4-3): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Eleuteri, Vassallo (32’st Anghilleri), Esposito (15’st Bonetti), Ghezzi (15’st Mastromonaco); Mazzaroppi (23’st Siega), De Leo (1’st Plescia), Calì A disposizione: Bartoccini, Gardoni, Kolaj, Ziu. Allenatore: Luciano Foschi

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina

ASSISTENTI: Tommaso Mambelli di Cesena e Tommaso Tagliaferro di Caserta

QUARTO UFFICIALE: Riccardo Borghi di Modena

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 24°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 22’pt Rada, 36’pt Aucelli, 44’pt Vassallo, 12’st Maffei, 39’st Riviera, 41’st Nobile, 50’st Peralta. Recupero: 2’+5'. Totale spettatori: 1050 circa.

Foto Carmelo Ossana (AC TRENTO)

Le interviste

