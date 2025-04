È il momento di Virtus - Maia Alta, ma i giochi sono ormai fatti

Il match clou di Bolzano non potrà cambiare il corso del campionato. In coda scontri diretti delicatissimi. Vipo - Brixen posticipata alle 18

Entra nel rettilineo finale l'Eccellenza regionale, giunta alla 26ª giornata. La lunga volata destinata a chiudersi a maggio vive più che altro dell'incertezza legata ai due posti sul podio e ai due posti retrocessione, visto che vertice e coda hanno già un proprietario. Dello Stegona scivolato in Promozione si è avuta l'ufficializzazione da qualche giorno, del Maia Alta promosso in D si è preso atto nell'ultimo turno, allorquando le rivali più vicine, Parcines e Virtus Bolzano, sono cadute a sorpresa lasciando via libera ai meranesi. Così, questo che avrebbe dovuto essere il momento clou della stagione col faccia a faccia Virtus Bolzano - Maia Alta, diventa in realtà un passaggio privo di vero pathos, con la capolista che potrà permettersi anche una sconfitta senza intaccare minimamente le proprie chance di vittoria finale. Una curiosità va segnalata a riguardo di questo scontro diretto comunque prestigioso: l'ambita direzione di gara è stata assegnata all'arbitro Ricci di Rovereto, proprio colui che domenica scorsa è finito nel mirino per il clamoroso abbaglio preso nel match, Ravinense - Arco con l'annullamento della rete del possibile successo arcense per un fuorigioco inesistente. Tant'è, circa la corsa salvezza il programma della giornata ruota attorno alle gare delicatissime di Comano Terme, Riva del Garda e Gabbiolo, dove chi perde è quasi perduto.

Questo il dettaglio (calcio d'inizio ore 15,30 eccetto Vipo Tn-Brixen posticipata alle 18,00).

BENACENSE - BOZNER arbitra Galic di Arco/Riva (Guerrieri, Amistadi); terza gara consecutiva in casa per i biancoverdi di Ceraso che dopo una sconfitta e un pareggio cercano i tre punti liberatori, bolzanini a secco di successi da sette giornate e ormai con l'acqua alla gola. All'andata fu 2-0 per il Bozner coi gol di Pareti e Scavone.

COMANO FIAVÉ - TERMENO arbitra Lazzerini di Bolzano (Lercher. Kofler); punta al quinto risultato utile di fila la formazione giallonera per completare una clamorosa rimonta e rivedere la luce. Ma il Termeno che è rientrato a due passi dal podio non sarà scoglio da poco. All'andata fu un classico 2-0 per i bassoatesini, firmato da Grei e Pfitscher.

ROVERETO - SAN GIORGIO arbitra Pellegrin di Bolzano (Gottardi, Paparella); il Quercia è l'alleato più prezioso in questo girone di ritorno per i bianconeri che hanno raccolto lì tutti i 15 punti conquistati. Sulla loro strada un San Giorgio senza pretese di classifica ma non per questo da sottovalutare. All'andata vinsero 2-1 proprio gli jergina con reti di Messner e Siller a capovolgere l'iniziale vantaggio di Anzelini.

PARCINES - LEVICO TERME arbitra Salladina di Trento (Canali, Santini); seconda contro quarta, nove punti contro dieci nelle ultime quattro partite. Dunque sarà match vero con la piazza d'onore in palio. All'andata finì in pareggio senza gol (0-0).

SAN PAOLO - ANAUNE arbitra Orrigo di Bolzano (Lanz, Masin); i padroni di casa escono da tre gare senza sconfitte e non hanno motivazioni pressanti di classifica, i nonesi sono freschi di conquista della finale di Coppa Trentino e viaggiano tranquilli malgrado una certa discontinuità. Il match d'andata lo vinsero di misura i biancoblù di Yuri Pellegrini grazie alla rete su rigore di Bertuolo (1-0).

STEGONA - MORI S.S. arbitra Trotta di Udine (Jezong, Magli); tre sconfitte di fila per il team di casa, tre risultati diversi nelle ultime tre partite per i neroverdi di Colpo che non vogliono farsi scappare l'occasione per chiudere definitivamente ogni discorso legato alla salvezza. Il match d'andata si chiuse con il largo successo dei lagarini con reti di Pozza, Azzolini e doppietta di Mozzi (4-0).

VIPO TRENTO - BRIXEN arbitra Frigo di Parma (Delvecchio, Salerno); dopo la grande tirata di febbraio e marzo la squadra di Totò Improta sembra aver perso un po' di smalto anche per qualche infortunio di troppo; cercherà di approfittarne l'undici di Bressanone che ha archiviato un periodo mogio con l'affermazione sulla Virtus Bolzano ed ha l'opportunità di effettuare il sorpasso. La sfida d'andata si risolse in un pareggio 1-1 coi centri di Pecoraro e Kore. Su richiesta della squadra ospite si giocherà in posticipo alle 18.

VIRTUS BOLZANO - MAIA ALTA arbitra Ricci di Rovereto (Laddomada, D'Alterio); poteva valere una stagione questo confronto diretto fra big ma i risultati del turno scorso l'hanno svuotato di gran parte d'interesse per la classifica. D'altronde con dieci punti di vantaggio e cinque sole gare da disputare la capolista meranese può permettersi qualsiasi risultato senza compromettere alcunché. A novembre fu 1-0 per il Maia Alta con rete pesante di Leitner.