Rovereto e Brixen tastano il polso a Maia e Virtus Bz

Turno ricco di insidie per le pretendenti al titolo contro squadre affamate di punti. Il Parcines a Mori.

Decimo turno del girone discendente per l'Eccellenza regionale che entra nell'ultimo scorcio di cammino con una sola vera certezza, seppur non ancora matematica: la retrocessione dello Stegona sedicesimo della fila staccato di 15 lunghezze dalla salvezza.

Altre sentenze non sono state emesse ed anzi le giornate più recenti hanno confuso le carte più che dare indicazioni: ecco che la leadership con annessa promozione in D del Maia Alta non appare affatto scontata malgrado il margine di vantaggio di sei e sette punti su Parcines e Virtus Bz. I risultati balbettanti del mese di marzo dei meranesi hanno infatti seminato dubbi sulla loro tenuta e le inseguitrici non sono state a guardare accorciando il distacco. In attesa dello scontro diretto Virtus Bz-Maia di domenica prossima sarà importante vedere come le due rivali usciranno dagli impegni di domani che le vedono impegnate entrambe contro formazioni in lotta per la sopravvivenza, presumibilmente quindi determinatissime a fare punti.

Proprio la corsa salvezza appare l'altro grande interrogativo aperto: Brixen e Comano Fiavè sono le messe peggio guardando la classifica ma lo stato di forma attuale appare diverso e c'è da aspettarsi di tutto considerando che in pochi punti è racchiuso mezzo girone.

Questo il dettaglio della giornata numero venticinque (calcio d'inizio ore 15,30).

ANAUNE-COMANO FIAVE' arbitra Fanciullacci di Savona (Santini, Franceschetti); i clesiani coi loro alti e bassi hanno comunque fatto capire di saper reagire ad ogni scossone, i giudicariesi con sette punti in tre partite hanno rilanciato mostrando una condizione scintillante. Certo per dar corpo alla rimonta dovranno puntare al successo pieno e non sarà facile. All'andata fu 0-0 senza troppe emozioni

BENACENSE-VIPO TN arbitra Mazzoni di Chiavari (Lanz, Paparella); quarto scontro stagionale fra rivani e trentini che si erano sfidati anche in Coppa Italia con un bilancio parziale di due vittorie a una per i collinari. Manca dunque ancora il pareggio, risultato che stavolta non sarebbe sgradito ma che resta l'opzione di riserva per entrambe giacché coi tre punti l'ipoteca sulla salvezza sarebbe fortissima. All'andata fu blitz rivano, un 2-0 coi centri nel finale di Bosetti e Ferraglia.

BRIXEN-VIRTUS BOLZANO arbitra Volani di Rovereto (Jezong, De Carli); entrambe chiedono strada ma lo fanno da condizioni di forma ben diverse: brissinesi senza vittoria da cinque turni e mezzi compromessi, bolzanini imbattuti nel ritorno e lanciati da tre affermazioni consecutive convincenti. All'andata fecero match pari, 2-2 con reti di Cremonini e Arnaldo Kaptina da una parte, doppietta di Mlakar dall'altra.

LEVICO TERME-BOZNER arbitra Scarantino di Merano (Gottardi, Minniti); striscia positiva di quattro gare per i termali che hanno ricominciato a inseguire il podio, striscia negativa di sei partite per i bolzanini che segnano col contagocce ed devono guardarsi le spalle con crescente preoccupazione. Il match di ottobre si risolse in un 2-3 spettacolare che premiò il Levico a segno con Bucci (doppietta) e Salvadori cui risposero solo parzialmente Tessaro e Scavone.

MAIA ALTA-ROVERETO arbitra Scomparin di Trento (Acquaroli, Zomer); conti alla mano il confronto avrebbe un favorito d'obbligo ma il team capolista sta faticando parecchio a chiudere le partite. Sul fronte roveretano c'è altrettanto bisogno di muovere la classifica per non scivolare di nuovo in zona pericolo. All'andata finì in pareggio senza gol (0-0).

MORI S.S.-PARCINES arbitra Lazzerini di Bolzano (Salerno, Masin); i padroni di casa brillano solo per discontinuità in questo finale di stagione e di pari passo hanno complicato la graduatoria pur mantenendosi in galleggiamento non rischioso. Lomi & C. invece continuano la corsa al podio e provano a resistere al tentativo di sorpasso della Virtus Bz. Il match d'andata lo vinsero di misura i venostani grazie alla rete del solito Daniel Lanthaler (1-0).

SAN GIORGIO-SAN PAOLO arbitra Sacquegna di Trento (Canali, Biagi); sesta contro settima, separate da un punticino soltanto ed entrambe in un discreto momento di forma. Il derby dei santi del girone d'andata si chiuse con il successo dei bassoatesini con rete pesante di Philipp Degasperi (1-0).

TERMENO-STEGONA arbitra Di Paolo di Merano (Testa, Madzovski); le tre sconfitte nelle ultime sei partite hanno spedito il team di Bandera in quinta piazza, a cinque punti dal podio. Lo Stegona dal canto suo ha poco da chiedere a questa infelice stagione, con l'aritmetica pronta a sancire la retrocessione anticipata. All'andata prevalse il Termeno 4-2 grazie ai centri di Drescher, Frotscher (2) e l'autorete di Tinkhauser.