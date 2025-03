Scontri diretti al vertice fra le prime quattro della classe

La ventiduesima giornata di Promozione si prospetta il vero e proprio giro di boa del Campionato, in grado di far saltare in area gli schemi al vertice dopo dieci turni. Le prime quattro concorrenti al titolo, ora più accorpate che mai in classifica, si scontreranno infatti tra loro. Nell’anticipo di sabato sera, contro l’Alense, il Nago Torbole dovrà vincere per difendere la seconda piazza dall’incombente Arco, ripresosi da un periodo di magra, impegnato in casa della Ravinense per tentare di infliggerle la terza sconfitta in quattro partite, la seconda consecutiva, e fiutare così la vetta. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, l’Alense giungerà dal Nago con la consapevolezza di essere una delle squadre più in forma in questo momento, avendo raccolto più punti di tutte le altre partecipanti dopo la sosta invernale, e in grado ormai di guardare al titolo con occhi diversi, molto più realisti. Il portiere della Settaurense Stefano Stagnoli

Si contano solo scontri diretti questo weekend, perché il Borgo, quinto in classifica, busserà alle porte della Settaurense, ancora imbattuta nel girone di ritorno e portatasi domenica scorsa a -2 proprio dai valsuganotti, la quale, nel caso di vittoria, potrebbe addirittura scavalcarli, inoltrandosi nella zona calda del vertice, in cui non ha ancora messo piede quest’anno. A pari merito con il Borgo in classifica, l’Aquila Trento incontrerà in trasferta l’Avio, reduce da due sconfitte di fila, per riconquistare la quinta piazza, ceduta dopo l’insuccesso con il Dro Cavedine. Quest’ultimo, alla ricerca della quinta vittoria nel girone di ritorno, ospiterà il MolvenoSpor che ha rallentato dopo lo sprint valsogli nove punti consecutivi nel mese scorso e deve accelerare nuovamente per agguantare il Sacco San Giorgio. A Mezzolombardo la Garibaldina tenterà di strappare un altro successo per stagliarsi su quota 26, dove giace insieme a Calisio e Dro. Tornata a muovere la propria classifica dopo sei gare, con il pareggio di Molveno, la Rotaliana non può permettersi di precipitare di nuovo nel baratro della sconfitta perché, se il Sacco San Giorgio riuscirà a guarire dalla “pareggite” che lo affligge da quattro giornate a questa parte, potrebbe essere sorpassata proprio dai roveretani e ritrovarsi a una sola posizione dalla zona retrocessione. Sulla sua strada la compagine di Spagnolli troverà però il Calisio, che sembra essersi sollevato dal brutto periodo precedente e voler continuare sulla nuova, positiva scia. Infine, i fanalini di coda Fiemme e Bassa Anaunia si scontreranno a Campodenno nella speranza di centrare una vittoria che manca ad entrambe le formazioni da fin troppo tempo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA



Le Terne Arbitrali:

AVIO - AQUILA TRENTO: Barison di Trento (Magli di Trento e Azzarà di Rovereto)

BASSA ANAUNIA - FIEMME: Recchia di Trento (Ravanelli e Sartori di Trento)

CALISIO - SACCO SAN GIORGIO: Chemotti di Arco Riva (Solimeno di Trento e Bortolotti di Arco Riva)

DRO CAVEDINE - MOLVENOSPOR: Da Col di Bolzano (Santa e De Cesare di Bolzano)

NAGO TORBOLE - ALENSE: Galic di Arco Riva (Laddomada di Arco Riva e D'Alterio di Trento)

RAVINENSE - ARCO: Ricci di Rovereto (Guerrieri di Trento e D'Onofrio di Arco Riva)

ROTALIANA - GARIBALDINA: Orrigo di Bolzano (Lercher e Leto di Bolzano)