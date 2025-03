Lechthaler fuori 3 gare, cinque giornate a Luca Eccel in Coppa

Piovono sanzioni a seguito delle numerose partite della scorsa settimana. Spiccano tra tutte le severe squalifiche comminate a Luca Eccel del Borgo, nel turno di Coppa Dao, e a Pietro Lechthaler del Mezzocorona, nella ventunesima giornata di campionato. Infine, oltre alle ordinarie esclusioni per un solo turno, un totale di sei squalifiche per due gare effettive tra Promozione, Prima e Seconda Categoria. Di seguito, l’elenco di tutti i provvedimenti.

ECCELLENZA: fuori Nicoletti e Hasa per la capolista

Obbligati a stare lontani dai terreni di gioco della venticinquesima giornata, per l’espulsione rimediata il weekend scorso: Andreas Nicoletti (Maia Alta), Hannes Dejaco (Stegona) e Alessandro Azzolini (Mori). Per recidività in ammonizione, assenti domenica anche: Dario Hasa (Maia Alta), Armando Dauti (ViPo Trento), Manuel Schiavone e Gabriel Tessaro (Bozner), Fabian Menghin (Brixen) e Sharin Pasini (Comano Terme e Fiavè).

PROMOZIONE: due giornate a Davide Fiorini

Squalificato per due gare nel match contro la Ravinense Davide Fiorini (Alense), che non giocherà gli incontri con Nago Torbole e Rotaliana. Per recidività in ammonizione, salteranno il prossimo turno di campionato: Lusen Berardinelli (Nago Torbole), Patrick Bandera (Sacco San Giorgio) e Giuseppe Mallemace (Ravinense). Inibito a svolgere ogni attività fino al 3 aprile l’allenatore della Bassa Anaunia, Matteo Valentini.

PRIMA CATEGORIA: Lechthaler fuori per tre domeniche

Squalificato per tre gare effettive Pietro Lechthaler del Mezzocorona, in quando, riportando le parole del Giudice Sportivo: “a seguito di un contrasto di gioco, si avvicinava al Direttore di gara e si rivolgeva nei confronti dello stesso con reiterate espressioni ingiuriose, perseverando in tale condotta anche dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. a), del CGS. Il tenore complessivo della condotta consente di riconoscere l'applicazione di circostanze attenuanti generiche e di quantificare la sanzione al di sotto del minimo edittale”.

Estromesso dai campi di gioco per due partite Luca Anderle del Civezzano Sport, che “in qualità di assistente arbitrale, offendeva il direttore di gara”.

Squalificati per il Pieve di Bono i due Panelatti: Kevin per espulsione e Enrico per recidività in ammonizione. Stessa sorte del secondo per una fitta lista di giocatori: Franco Collotta (Ledrense), Andrea Pellegrini (Stivo), Youssef Sabil (Alta Anaunia), Matteo Lorenz (Fassa), Marco Iob (Mezzocorona), Lulzim Sulejmani (Porfido Albiano), Marco Prandini (Condinese), Mattia Conci (Gardolo) e Niko Zanella (Riva del Garda). Brutta tegola per l’Ortigaralefre, che nel prossimo match contro il Porfido Albiano dovrà fare a meno di Federico Sandri, Alberto Marighetto, Cristiano Zaetta e Andrea Ognibeni. Sospesi per una giornata anche Jacopo Artini (Tione) e Klement Nonaj (Roncegno).

COPPA DAO: cinque giornate a Eccel

Squalificato per cinque gare effettive, nel match di Coppa del 19 marzo terminato 3 a 0 in favore dell’Arco, Luca Eccel del Borgo. “Durante l'esecuzione di un calcio piazzato – scrive nel comunicato il Giudice Sportivo – il tesserato colpiva con un pugno alla mascella un giocatore avversario. La condotta, di particolare gravità, integra la violazione dell'art. 38, seconda parte, del CGS”.

Squalificati, nello stesso turno, per recidività in ammonizione: Mattia Stefani (Borgo), Thomas Cereghini (Comano Terme e Fiavè), John Garzon (Calisio) e Sebastiano Benoni (Nago Torbole).

SECONDA CATEGORIA: due giornate a quattro giocatori

Squalificati per due gare effettive: Eljon Bibaj (Cornacci), Riccardo Versini (Virtus Rovere), Musa Hoxha (Carisolo) e Mohamed Ayari (Nogaredo).

GIOVANILI: squalifica pper cinque gare a un Under 15

Squalificato per cinque gare effettive Ethan Bradley (Ledrense) nel Campionato Under 15 Provinciale B. Questultimo, si legge nel comunicato, “dopo avere subito un fallo, colpiva con un pugno al volto il giocatore avversario. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva”.

Punito con l’esclusione dai campi per due giornate anche Alessandro Stefani (Alta Anaunia), militante nel Campionato Juniores Provinciale.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato