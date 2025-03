L'imbattibile Pircher, il rigenerato Levico, re Mida Malfer

Dal turno numero nove del ritorno sono arrivate indicazioni vecchie e nuove: il cima alla fila resta il Maia Alta con un vantaggio sempre cospicuo ma uno stato di forma non ideale, dietro scalpita la Virtus Bolzano che non perde da novembre e sprizza salute grazie ad una difesa quasi imperforabile, specie nel suo numero uno Pircher imbattuto da 467 minuti . Risale ad ampie falcate anche il Levico dopo settimane di magra ed in coda non molla un metro il Comano Terme Fiavè trascinato da un Malfer in stato di grazia. Questo il podio settimanale dell'Eccellenza.

1. JULIAN PIRCHER (Virtus Bolzano)

Del team bolzanino si parla solitamente dei due Kaptina, di Cremonini, di Kicaj, della vecchia guardia insomma. E invece non va dimenticato quel ventiduenne tutta agilità che difende la porta e che è largamente il meno battuto del campionato (solo 14 reti, 4 nel ritorno). Julian Pircher è pure lanciato all'assalto dell'imbattibilità stagionale che detiene il collega Tenderini del Maia con 661 minuti: per ora è quota 467 minuti. Lontano ma vicino...

2. LEVICO TERME

Un girone di ritorno cominciato con tanti cambiamenti d'organico, alcuni cercati, altri capitati, qualcuno subìto. Fatto sta che i risultati non venivano: sette partite con quattro pareggi e tre sconfitte anche pesanti. Crisi profonda, risolta come spesso succede portando pazienza: ecco la vittoria di Mori, replicata la domenica dopo a Riva. La classifica torna a sorridere e il podio, obiettivo stagionale non nascosto, è ancora a portata di vista.

3. CHRISTIAN MALFER (Comano Terme Fiavé)

Non sono passate che poche settimane dall'ultima citazione sul podio. Ma era impossibile ignorare il contributo che sta dando a suon di gol alla rincorsa esaltante dei suoi verso una salvezza che avrebbe del miracoloso. Nell'andata una sola rete, peraltro su rigore; nel 2025 già sei, nessuno meglio di lui. Ed ogni volta che ha segnato la squadra ha vinto: è il re Mida dei gialloneri, ciò che tocca diventa oro!