Parcines e Virtus Bz affilano le armi, in coda balzo del Comano

A sei giornate dalla fine torna in discussione la leadership del Maia Alta mentre in fondo solo lo Stegona ha mollato

Il Rovereto può esultare per l'importante vittoria sul Brixen (foto Leo Hodaj)

Giornata di grossi rimescolamenti l'ultima di Eccellenza regionale.

È successo che per la terza volta in questo indecifrabile girone di ritorno la capolista Maia Alta sia stata battuta favorendo l'ennesimo riavvicinamento di Parcines e Virtus Bolzano, ora a sei e sette punti di distanza. A sgambettare la truppa di Toccoli è stato stavolta il San Paolo, formazione che a dire il vero non stava proprio in gran salute (un punto in tre gare) e comunque quanto bastava per mettere a nudo i limiti di continuità dei meranesi che giusto quattro giorni prima avevano domato nel recupero il Parcines. Il loro continuo su e giù a questo punto apre scenari impensabili visto che alle spalle c'è chi se la passa molto meglio e potrebbe anche avvicinarsi ulteriormente. E' il caso del Parcines che ha piegato con autorevolezza un Termeno in evidente disarmo e soprattutto della Virtus Bolzano che ha stoppato senza esitazione alcuna la corsa della ViPo Trento, fin qui la migliore del girone discendente ma domenica messa sotto senza tanti complimenti. I bolzanini sono dunque l'unica formazione ancora imbattuta nel 2025 e attendono con impazienza lo scontro diretto casalingo con il Maia (6 aprile) per provare l'ultimo assalto.

Dietro il podio perde quota come detto il Termeno (cinque punti in sei partite) scavalcato da un Levico rivitalizzato dal recupero di molti titolari. L'undici di mister Agostini ha battuto nel finale di gara la Benacense archiviando di fatto la crisi di febbraio. Alle spalle delle prime cinque si passa direttamente al centroclassifica che mai come in questi frangenti si salda alla zona pericolo: fra il San Giorgio sesto e il Bozner tredicesimo ballano sei lunghezze e tutto può ancora succedere. Hanno rifiatato e incamerato punti pesanti Anaune e Rovereto, vittoriose rispettivamente su Stegona e Brixen mentre restano fra "color che son sospesi" Benacense, Mori, ViPo e Bozner attese prossimamente da scontri diretti decisivi per la loro sorte. Certo è che le altoatesine che dominano nell'alta classifica (cinque nelle prime sei) si trovano stranamente coinvolte pure nei bassifondi e mai come ora rischiano di occupare due se non tre delle posizioni infernali: una prospettiva che avrebbe del clamoroso. In coda ha battuto un colpo secco il Comano Fiavè che con la doppietta di Malfer ha superato il San Giorgio entrando in scia al Brixen: sette punti in tre partite hanno tonificato l'intero ambiente giallonero e la salvezza che appariva una chimera ora è ad una distanza più "umana". Con diciotto punti ancora sul piatto tutto può davvero succedere.

RISULTATI, TABELLINI DELL'ULTIMA GIORNATA E CLASSIFICA