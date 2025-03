Sorteggiate le semifinali: Anaune-Vipo e Arco-Calisio

Il 2 aprile il penultimo atto della Coppa Dao Conad. In finale sarà sfida fra Eccellenza e Promozione

Sono Anaune - Vipo Trento ed Arco - Calisio le due semifinali della Coppa Trentino Dao Conad, la competizione che mette a confronto tutte le società calcistiche del mondo dilettantistico provinciale. Calisio e Arco si sfidano in Coppa, dopo il 2-2 in campionato del 16 marzo scorso (foto Holneider)

Oggi a mezzogiorno e mezzo presso la sede della cooperativa di consumo si è tenuto il sorteggio che ha fatto sì che la finale del prossimo maggio veda l'una contro l'altra una rappresentante dell'Eccellenza e una della Promozione.

Sfuma dunque quello che sulla carta poteva apparire il match più logico, Anaune contro Vipo Trento, peraltro replay della sfida di finale della stagione passata. Collinari e nonesi si affronteranno a Cles, sul campo della prima estratta, così come l'Arco ospiterà sul terreno amico la pari grado Calisio. I due match sono in programma per la serata di mercoledì 2 aprile e si disputeranno, come tutti finora, in gara unica di 90 minuti senza tempi supplementari e con i calci di rigore in caso di parità.

Il programma delle semifinali di mercoledì 2 aprile.

a Cles, ore 20 : ANAUNE VAL DI NON - VIPO TRENTO

a Arco, ore 20 : ARCO 1895 - CALISIO CALCIO