Simonini e Banouarab stendono le favorite, Eccher impenetrabile

Ennesima giornata di sorprese in Promozione, in cui si sono verificate sei vittorie, di cui due ai danni delle prime contendenti al titolo, e due pareggi, con un totale di 24 reti segnate. Alcune di esse particolarmente pesanti, sono valse il successo per le rispettive squadre; altre, vane ai fini del risultato finale, si limitano ad aggiornare le statistiche, anziché generare punti. Di seguito, i nomi che si sono particolarmente distinti nel weekend e hanno influito in modo decisivo con le loro giocate.

1. MATTEO SIMONINI (Alense)

Si prende meritatamente la scena contro la capolista, caricandosi sulle spalle la propria squadra e creando numerosi problemi alla retroguardia rionale. Oltre alle plurime occasioni create ma sprecate dai compagni, l’attaccante classe 1997 mette a segno il pesantissimo gol vittoria del definitivo 3 a 2 a cinque minuti dalla fine della gara, dopo aver propiziato con due assist entrambe le altre due marcature alensi, prima favorendo da calcio piazzato l’incornata di Christian Trainotti, valsa il vantaggio iniziale, poi con un traversone ribadito in rete da Issaka. Simonini aggiorna così a sette il numero delle sue reti in stagione, di cui due su calcio di rigore, e consegna alla sua squadra tre punti che valgono oro, sia per l’entità dell’avversario, che per la classifica in sé.

2. ZAKARIA BANOUARAB (Garibaldina)

In grande periodo di forma, dopo una prima parte di campionato a secco, sigla la quarta rete nelle ultime sei partite (la seconda di fila) e infigge una dura sconfitta al Nago Torbole nell’ultima parte del match, regalando alla Garibaldina la terza vittoria del girone di ritorno contro una delle assolute favorite. Il giovane attaccante classe 2002 estende a quattro il numero delle marcature personali in stagione, tutte quante siglate dopo la sosta invernale, e valse tutte i tre punti per la propria squadra, fatta eccezione per quella messa a segno contro la capolista due domeniche fa, che non è bastata ai sanmichelotti, rimontati nel secondo tempo.

3. RICCARDO ECCHER (Borgo)

Impenetrabile, abbassa la saracinesca dello specchio valsuganotto contro il Sacco San Giorgio, mantenendo la propria porta inviolata nonostante i numerosi tentativi roveretani e permettendo alla propria compagine di portare a casa un punto che va più che bene, viste le numerose indisponibilità tra i giallorossi causa squalifiche e infortuni e le batterie non ancora del tutto ricaricate in seguito al turno infrasettimanale di Coppa. In un totale di quindici presenze da inizio stagione, il portiere classe 1998 ex Lavis e Ravinense rimane sotto la soglia delle 11 reti subite dall’inizio del campionato, avendo contribuito ad altrettanti (11) risultati utili della propria squadra.

