Mentre il Maia Alta scappa, è lotta dura per la sopravvivenza

Rovereto-Brixen il match più delicato. Per Stegona e Comano Fiavè ultima chance.

Dopo l'importante affermazione della capolista Maia Alta sul Parcines nel seguitissimo recupero infrasettimanale (oltre mille spettatori sugli spalti del Lahn di Merano), l'Eccellenza regionale sembra aver ritrovato le sue certezze in vetta mentre resta un gran punto interrogativo sulla lotta per non retrocedere. Al riguardo il programma della nona di ritorno offre una serie di confronti diretti assai incerti, i cui esiti potrebbero mettere in ambasce anche formazioni che sin qui non hanno mai coabitato con la zona pericolo. Vediamo allora nel dettaglio, gara per gara, cosa propone il programma del pomeriggio domenicale (calcio d'inizio ore 15)

BENACENSE-LEVICO TERME: arbitra Galligani di Pistoia ((Guerrieri e Laddomada). Tre sconfitte nelle ultime sei partite hanno rallentato la bella corsa del team di casa che sta pagando in questo periodo un forte tributo agli infortuni. Cercherà di approfittarne il Levico appena tornato al successo dopo due mesi di magra. All'andata successo netto della formazione di mister Agostini che inflisse ai rivani un 4-1 firmato Capra, Iagher, Bucci, Voltasio (Bertoldi per la Benacense).

BOZNER-MORI S.S.: arbitra Orrigo di Bolzano (Lanz e Leto). I bolzanini si sono persi turno dopo turno (due soli punti nelle ultime cinque gare) ed ora convivono col pericolo. Il Mori che in settimana ha svincolato Cescatti, uno dei suoi punti di forza storici, sta appena meglio avendo intrapreso un saliscendi che non lo mette ancora al riparo da cattive sorprese. Andata: 3-1 per il neroverdi di Colpo coi centri di Luca Zandonatti, Mozzi e Cotero (Fabian Zandonatti per il Bozner).

COMANO TERME FIAVE-SAN GIORGIO: arbitra Volani di Rovereto ((D'Alterio e Marchi). Margini di errore ridotti a zero per il team di casa che giocherà con il coltello fra i denti puntando all'intera posta, unica ricetta per la disperata rincorsa. Il San Giorgio ha dalla sua la tranquillità di una classifica senza rischi e il ricordo del match d'andata chiuso a favore con il più classico dei 2-0 (Carlini e un autorete).

ROVERETO-BRIXEN: arbitra Salladina di Trento (D'Onofrio e Benvenuto). Faccia a faccia che può valere il campionato fra due pericolanti che pochi avrebbero immaginato così inguaiate a questo punto della stagione. Per chi dovesse perdere sarà un colpo da k.o. nel morale anche se il tempo, e i punti, per riaversi ci sarebbero ancora tutti. Andata 1-1 con botta e risposta in due minuti a metà della prima frazione di Cia e Pataoner

PARCINES-TERMENO: arbitra Scomparin di Trento (Franceschetti e Zomer). Hanno entrambe motivazioni corpose per puntare al successo pieno: Lomi e i suoi per cancellare la sconfitta nel big match di mercoledi e ripartire in fretta, i bassoatesini di Bandera per azzardare addirittura l'aggancio in seconda piazza. All'andata fu blitz dei venostani che si imposero 3-0 a Termeno con le reti di Stecher e Stark (doppietta).

SAN PAOLO-MAIA ALTA: arbitra Lazzerini di Bolzano (Salerno e Madzovski). E' uscita benissimo dal momento delicato la capolista dopo aver steso in settimana il Parcines, tre punti che hanno consolidato al meglio il primato. Ora cerca continuità ma non l'avrà facile contro il team di Yuri Pellegrini reduce da tre gare senza vittoria. Il confronto d'andata si concluse senza reti.

STEGONA-ANAUNE: arbitra Sciarrillo di Merano (Delvecchio e Pascone). Ultima chiamata per l'undici della Pusteria che per coltivare ancora la fiammella della speranza deve vincere praticamente sempre. L'Anaune dal canto suo cercherà di ripartire dopo lo stop interno di sette giorni per non rischiare di complicarsi la vita in questi due mesi finali. Andata 4-0 senza storia per i nonesi con la tripletta di Biscaro e il gol di Joao Ferreira.

VIRTUS BOLZANO-VIPO TRENTO: arbitra Curcio di Siena (Gottardi e Lercher). Sfida tra due delle formazioni più in forma del periodo: i virtussini sono gli unici che non hanno mai perso nel ritorno e puntano dritti alla piazza d'onore ormai vicinissima, i trentini sono quelli che hanno vinto di più (ben sei gare su otto) risalendo una classifica che pareva compromessa. All'andata fu 2-1 per l'undici bolzanino che scappò via subito grazie ai gol di Bussi e Buzi e incassò senza scomporsi il rigore di Francescon.