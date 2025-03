Ultimatum Arco, capolista dall'Alense che fiuta il terzo posto

La ventunesima giornata di Promozione è alle porte. Gli equilibri della classifica persistono inalterati e pericolanti, sia al vertice che in coda, da ormai numerose domeniche, con il solito braccio di ferro in vetta tra Ravinense e Nago Torbole e l’intensa e aperta bagarre di medio-bassa classifica per allontanare lo spauracchio retrocessione, in cui sgomitano ben sei squadre nell’arco di altrettanti punti, tra la terzultima e la nona posizione della graduatoria. A tal proposito, questa domenica, dopo la sconfitta di misura subìta a testa alta in casa del Nago, il MolvenoSpor non potrà farsi scappare l’opportunità di ridisegnare l’ordinamento e afferrare finalmente il quartultimo posto (nel caso di sconfitta del Sacco San Giorgio), nello scontro in casa contro la malmessa Rotaliana, ormai completamente alla deriva. La formazione rossazzurra dovrà riconfermare la propria crescita e riaccendere la striscia di tre vittorie consecutive interrotta nello scorso turno, a dimostrazione del consolidamento di una nuova identità rispetto all’iniziale, problematica parte di stagione. Al contempo, la compagine di mister Celia non può permettersi di continuare sulla stessa via, sia sul piano della classifica che su quello del morale, perché dopo le sei sconfitte consecutive e l’avvicinarsi del limbo rosso sottostante, i rotaliani stanno precipitando in un pozzo da cui sarà sempre più complicato uscire, sotto tutti i punti di vista.

Il Sacco San Giorgio, a -2 proprio dai biancazzurri, contro il Borgo proverà a schiodarsi dal risultato di 1 a 1 a cui si sono limitate tutte e tre le sue ultime gare, per tenere distante il MolvenoSpor e ritrovare un successo che manca da cinque partite. Per restare nella zona calda prossima al vertice e non lasciare ulteriori punti per strada dopo il pareggio con il Fiemme, a Rovereto i valsuganotti cercheranno la settima vittoria in trasferta della stagione.

Dopo il sofferto, ma ritrovato, trionfo sulla Garibaldina, essenziale per il morale biancoceleste, la Ravinense dovrà misurarsi con un’altra prova insidiosa, in casa dell’Alense, con cui all’andata aveva avuto vita facile, ma che ora, dati il momento e la forma delle due squadre, si preannuncia un appuntamento più che ostico. Ugualmente impegnativo, per la seconda volta di fila dopo lo scontro con la capolista, sarà l’appuntamento della Garibaldina dell’espulso mister Buonanno, la quale, privata anche di Sissoko, attende a San Michele il Nago Torbole che, come è ormai consuetudine, farà di tutto per portare a casa la piena posta in palio nella speranza di tenere il passo dei ravinotti o, nel più roseo dei casi, scavalcarli. Scatta l’ultimatum per l’Arco, in grado di raccogliere solo due punti nelle ultime tre gare, che deve assolutamente fare pieno bottino in casa con l’ormai tragicamente inguaiata Bassa Anaunia, per sventare il sorpasso o l’aggancio dell’Alense, e la conseguente perdita del terzo posto, su cui ora anche Aquila e Borgo allungano le mani. Proprio l’Aquila Trento, alla ricerca della terza vittoria di fila, ospiterà al Talamo il Dro Cavedine per rimaneggiare a proprio favore lo 0 a 0 del girone di andata e toccare quota 38 punti. Infine, nello scontro diretto di metà classifica tra Avio e Settaurense, in casa dei lagarini reduci dalla batosta di Dro, i biancoverdi mireranno al sesto risultato utile in serie per difendere il settimo posto. Al “Dossi” di Cavalese il Calisio, in netta ripresa nelle ultime due uscite, cercherà di dare ulteriore continuità ai propri risultati contro un Fiemme che, a sua volta, sta emettendo leggeri segnali di vita e proverà a scongiurare la sconfitta per la terza volta di fila, magari proprio nei minuti finali del match, come si sta abituando a fare ultimamente.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le terne arbitrali:

ALENSE - RAVINENSE

Sacquegna di Trento (Gasperini e Acquaroli di Trento)

AQUILA TRENTO - DRO CAVEDINE

Cipriani di Rovereto (Lanotte di Trento e Amistadi di Arco Riva)

ARCO - BASSA ANAUNIA

Azzetti di Rovereto (Solimeno di Trento e Coppola di Trento)

AVIO - SETTAURENSE

Scarantino di Merano (Accorso e Masin di Bolzano)

FIEMME - CALISIO

Chino di Rovereto (Marangio e Balestra di Trento)

GARIBALDINA - NAGO TORBOLE

Privitelli di Trento (Nasca e Deidda di Trento)

MOLVENOSPOR - ROTALIANA

Galli di Rovereto (Jezong di Rovereto e Biagi di Arco Riva)

SACCO SAN GIORGIO - BORGO

Di Paolo di Merano (Testa e Pisani di Bolzano)