Maia Alta-Parcines, stasera il recupero che vale un campionato

Al Lahn di Merano alle 20 il confronto diretto fra prima e seconda della classe.

E' il momento del faccia a faccia fra la prima della classe e la sua damigella d'onore nell'Eccellenza regionale: stasera alle 20 al campo Lahn di Merano si affrontano Maia Alta e Parcines, sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la storia del campionato. Si tratta del recupero della sesta giornata di ritorno programmata infrasettimanalmente ad inizio marzo e posticipata per la convocazione in Nazionale dilettanti di un paio di giocatori delle due squadre.

Maia Alta e Parcines giungono al confronto diretto separate da sei punti, margine che si è assottigliato notevolmente proprio negli ultimi due turni se consideriamo che in precedenza aveva toccato le undici lunghezze. E' successo poi che mentre il team di Luca Lomi superava di slancio San Giorgio e Anaune, la capolista si faceva frenare dalle ultime due della fila, Stegona e Comano Fiavè, raccogliendo appena un punticino. Ecco allora che il discorso primato si è riaperto quasi d'improvviso, interessando di rimbalzo pure la Virtus Bolzano risalita nel frattempo sul terzo gradino a -7 dalla leader.

Il match d'andata fra le due squadre ad inizio ottobre si concluse 0-0 con poche emozioni mentre lo scorso anno gli altri due precedenti d'Eccellenza offrirono un pirotecnico 3-3 all'andata e un 3-1 a favore del Parcines nel ritorno. Al Lahn stasera davanti ad un pubblico che si aspetta numerosissimo arbitrerà Luca Maria Di Paolo della sezione di Merano con assistenti Delvecchio e Minniti.