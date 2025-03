Le doppiette di baby Stecher e Bucci, i gol dei Kaptina

Mentre si entra nell'ultimo quarto di stagione, ritrovano smalto tre protagoniste che nel ritorno non avevano brillato come ci si aspettava: il Parcines al secondo acuto di fila, il Levico che finalmente incassa un successo dopo tanti pareggi e sconfitte, la Virtus Bolzano che mantiene l'imbattibilità e avvicina la vetta. Dietro queste imprese spiccano le prestazioni di alcuni singoli: Tizian Stecher, punta diciassettenne capace di salire in doppia cifra, Marco Bucci tornato in cima alla classifica dei bomber, i fratelli albanesi Elis e Arnaldo Kaptina in gol assieme domenica scorsa. Questo il podio settimanale.

1. TIZIAN STECHER (Parcines)

Tecnica, rapidità, corsa, freddezza sotto porta. Tutte qualità che abbondano nel bagaglio del giovanissimo attaccante 2007 del Parcines, scoperto e lanciato fra i grandi da Luca Lomi a dispetto di un fisico non da granatiere. Con quella realizzata contro l'Anaune sono già tre le doppiette che ha messo a segno in stagione per un complessivo di dieci gol in diciotto presenze. Chapeau!

2. MARCO BUCCI (Levico Terme)

Fino a domenica il suo non era stato un girone di ritorno entusiasmante: due soli centri, buoni per portare due pareggi ma non per tirar fuori dalle secche il suo Levico e neppure per mantenere la vetta solitaria dei bomber. A Mori la svolta: una pregevole doppietta che consente ai gialloblù di tornare a vincere dopo quattro mesi e a lui di riappropriarsi del titolo di capocannoniere.

3. I KAPTINA (Virtus Bolzano)

I fratelli Elis e Arnaldo Kaptina sono certamente due icone della Virtus Bolzano alla quale negli anni hanno portato gol, giocate, esperienza, personalità. Tanta grazia arricchita domenica scorsa dalle due reti, una ciascuno, che hanno permesso alla compagine del capoluogo altoatesino di battere la Benacense rilanciandosi anche in prospettiva di vertice.