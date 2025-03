Christian Trainotti e Fruner risolutori, periodo d'oro per Qela

Tre pareggi e cinque vittorie, tutte di misura ad eccezione del sonoro 3 a 0 impartito dal Dro Cavedine all’Avio: questo il resoconto del quinto turno del girone di ritorno del campionato di Promozione. Le formazioni vittoriose hanno confermato, seppur faticosamente, le aspettative, mentre Arco e Borgo hanno riscontrato un’inattesa decelerazione, rispettivamente contro l’ancora zoppicante Calisio e il Fiemme, fanalino di coda. Di seguito, il podio della settimana, con i singoli che hanno brillato particolarmente in questa giornata.

1. CHRISTIAN TRAINOTTI (Alense)

Non segnava dal 17 novembre, da quell’Alense – Garibaldina in cui, da subentrato, aveva impresso il timbro del 3 – 1 che blindava la vittoria biancoceleste. Domenica, dopo sei partite a digiuno, il classe 2002 è finalmente tornato al gol, raddoppiando dopo la rete iniziale di Passerini, da lui stesso propiziata, e strappando i tre punti in casa della Bassa Anaunia. L’esterno d’attacco di mister Lorenzini aggiorna dunque il proprio bottino stagionale aggiungendo la sesta firma (tra cui la doppietta di Molveno), ognuna delle quali ha coinciso con la vittoria della propria compagine, per un totale di 15 punti derivati dalle sue marcature da inizio anno.

2. DANIEL FRUNER (Nago Torbole)

Buttato nella mischia, con ben altri compiti, da mister Weidling al posto di Prandi al 10’ del secondo tempo, sul parziale di 1 a 1, finisce per risolvere una partita complicatissima, siglando a una decina di minuti dalla fine la rete del decisivo 3 a 2, completando la rimonta ai danni di un infido MolvenoSpor e facendo tirare al proprio popolo un respiro di sollievo. Per la seconda volta in stagione il difensore biancazzurro regala, da subentrato, una vittoria di misura ai suoi, come era già accaduto nel match di andata contro il Borgo, in cui aveva realizzato la rete del 2 a 1 al 40’ della ripresa. Salgono a due, dunque, le marcature, pesantissime e mai banali, dell’ex Riva del Garda, che questa domenica ha permesso al proprio gruppo di ritrovare i tre punti e restare avvinghiato alla capolista.

3. SHELDON QELA (Dro Cavedine)

Sbloccatosi nella parte finale del girone di andata, nelle prime cinque gare di ritorno si sta rivelando uno degli uomini più in forma della sua squadra, avendola trascinata alla vittoria in ognuna delle tre gare in cui ha impresso la sua marcatura dopo la sosta invernale, tra cui la decisiva doppietta che ha steso il Nago quattro domeniche fa. Questo weekend è stato nuovamente protagonista nel travolgente successo gialloverde contro l’Avio, siglando la rete che ha rotto l’iniziale equilibrio agli albori del primo tempo. L’ex Gardolo certifica così il settimo sigillo personale in stagione, il quarto di un girone di ritorno in cui i droati hanno raccolto nove punti, giunti sempre in concomitanza alle reti dell’attaccante classe 2000.

