Il Trento si impone per 2-0 nel derby di Isera

La sfida provinciale contro l'Isera premia ancora il Trento Calcio Femminile, che, sul campo di Isera, reso particolarmente ostico a causa della pioggia dei giorni scorsi, batte la squadra del mister Battist. Nella settima giornata di ritorno, le gialloblu vincono per 0-2 grazie alle reti di Mosaner e Fuganti. Con questo risultato il Trento raggiunge la quinta posizione in classifica con 36 punti.

La cronaca

Primo tempo con gran controllo della partita da parte del Trento Calcio Femminile, che indirizza subito il match sui binari ideali, a partire dal 2’ minuto con una discesa sulla fascia destra di Perego che arriva al cross in area. L’azione si conclude con un calcio d’angolo per un tocco del difensore biancorosso. Ancora Perego si rende protagonista dopo dieci minuti, servendo Volpatti, che non sfrutta a pieno l’occasione, dato che il pallone viene intercettato da Callegari. Una scatenata Perego serve sulla destra l’accorrente Mosaner, che viene anticipata di poco in area dall’avversaria.

Il secondo tempo inizia con una punizione battuta dall’Isera sulla trequarti. Nulla di fatto per la compagine lagarina, che subito dopo deve rincorrere l’incursione di Pisoni, fermata solo dalla provvidenziale uscita di Callegari.

Passano dieci minuti e l’Isera subisce il primo gol del match firmato da Sara Mosaner, centrocampista gialloblù, dopo un’azione personale: 0-1 per il Trento Calcio Femminile.

Al 18’ minuto l’Isera prova a rendersi pericolosa con Antolini, che recupera il pallone a centro campo. Cambio gioco rapido da sinistra a destra. L’azione si conclude, perché nel cambio gioco il pallone rimbalza male e finisce fuori dal campo.

Altra azione pericolosa a favore del Trento Calcio Femminile, quando su un retropassaggio a Callegari il portiere controlla male la palla allungandosela troppo. Volpatti tenta subito l’intercetto, ma l’estremo difensore biancorosso rinvia e atterra la numero 9 gialloblù, senza commettere fallo.

Al 43’ il Trento Calcio Femminile intercetta un pallone nella metà campo avversaria e Fuganti tenta il tiro da fuori area, insaccando subito sotto la traversa. Per le ragazze guidate da capitan Callegari arriva il 0-2. Solo al 44’ minuto l’Isera tenta il gol grazie alla punizione ben battuta da Antolini, che impensierisce Fenzi con un tiro sotto la traversa. Il portiere gialloblù manda prontamente in calcio d’angolo la palla. Finisce così 0-2 il derby, a favore del Trento Calcio Femminile.

Le dichiarazioni

«Quella di oggi è stata una partita complicata su un campo estremamente difficile, ma noi abbiamo prodotto come sempre il nostro gioco. Abbiamo lottato fino alla fine, cercando di contrastare le avversarie e, secondo me, questo risultato è giustissimo. Segnare il gol del momentaneo 0-1 è stato bellissimo. Anche così ho dato il mio contributo alla squadra anche se, a essere sincera, mi è piaciuto moltissimo il gol di Fuganti»

Il tabellino

ISERA - TRENTO CALCIO FEMMINILE 0-2 (0-0)

Isera: Veronesi (33’ st. Berté A.) Sade (40’ st Parisi), Lucin (27’st. Manica), Bonella (21’ st Muco), Righi, Pace, Callegari (P), Bertamini, Greguoldo (38’ pt. Comandella), Antolini, Sartori

A disposizione: Berté M., Dal Fiume. Allenatore: Battisti Italo

Trento Calcio Femminile: Pavana (33’ st Scarazzini), Volpatti (44’ st. Morleo), Tonelli, Mosaner, Pisoni (33’ st Pagnoni), Fuganti, De Pellegrini (19’ st Del Frate), Lucchetta, Fendi, Leali, Perego (22’ st Bonfanti)

A disposizione: Pintarelli, Morini, Lenzi, Ramon (P). Allenatore: Mauro Perina

RETI: Mosaner (T), Fuganti (T)

Ammonizioni: Callegari (I), Lucchetta (T), Mosaner (T)

Arbitro e assistenti: Cazzavillan di Vicenza; Carpentari e Sartori di Trento.

