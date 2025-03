Ravinense a S.Michele per rialzarsi, Nago dal rinato MolvenoSpor

Dopo lo scivolone comune di domenica scorsa al vertice, ai ranghi di partenza della ventesima giornata di Promozione le prime quattro forze del campionato poggeranno su un terreno meno stabile del solito, consapevoli che un ulteriore passo falso potrebbe costare caro ad ognuna di loro. Appurata nuovamente, dopo quindici gare utili, la propria fallibilità, la Ravinense è chiamata a svolgere un arduo compito, a cui si era ormai disabituata, ossia rialzarsi dopo una brutta caduta e ritrovare subito la rotta prefissata. A metterle i bastoni tra le ruote e a saggiare la sua capacità di reagire sarà, a Mattarello, la Garibaldina di mister Buonanno, che in trasferta ha conseguito cinque delle sei vittorie complessive in stagione. Sul Garda, il rinato MolvenoSpor, dopo i tre punti ottenuti mirabilmente contro la capolista, si misurerà di nuovo contro un avversario statisticamente fuori dalla sua portata, ma di fronte a cui non si tirerà certo indietro, forte dell’ottimo stato di forma e dell’iniezione di fiducia dell’ultimo successo, cercando di afferrare il traguardo delle quattro vittorie consecutive, che potrebbe significare il raggiungimento della fascia franca della lista. Il Nago Torbole deve assolutamente spingersi oltre l’1 -1 dell’andata e prelevare l’intera posta, per fare in modo, prima che sia troppo tardi, di riacquisire la stabilità di risultati positivi che, da due settimane a questa parte, sembra andare lentamente squagliandosi, con le tre sconfitte incassate nelle ultime sei partite. Dopo l'1-0 con l'Arco, contro il Fiemme il Borgo mira al quarto posto

Al “Rudari” di Martignano il Calisio, tornato a vincere dopo otto gare, tenterà di replicare e confermare l’inversione di tendenza contro l’Arco, che non raccoglie il pieno bottino da due partite. Dopo i due scontri consecutivi con le prime due della classe, l’Aquila Trento può finalmente attenuare l’apprensione nella trasferta a Mezzolombardo, dove ad aspettarla ci sarà una Rotaliana che sembra aver smarrito la propria strada, difensivamente allo sbaraglio e in striscia rossa da cinque domeniche. A Denno, l’Alense non potrà commettere errori contro la Bassa Anaunia(che non vede i tre punti da dodici partite), se vuole salvaguardare il quarto posto dalle pressioni di Borgo e Aquila Trento, entrambe a meno di tre lunghezze di distanza dai biancocelesti e ampiamente favorite nei rispettivi appuntamenti di giornata. Dopo l’1 a 0 raschiato proprio contro gli alensi, il Borgo ospiterà infatti il Fiemme che, nonostante sia tornato a muovere la propria classifica con lo scorso pareggio, continua a versare in pessime condizioni. Infine, Sacco San Giorgio e Dro Cavedine, separate da un solo punto nella lista, dovranno difendere le proprie posizioni immediatamente al di sopra del terzultimo MolvenoSpor, sempre più vicino, al cospetto, rispettivamente, di Settaurense e Avio, appaiate in classifica a quota 29.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Le terne arbitrali: