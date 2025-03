MolvenoSpor, dodici giornate di squalifica per Nicolussi

Numerosi i provvedimenti disciplinari ricorsi nell’ultima, ricca settimana di calcio regionale. Tra tutti, spiccano le sanzioni significative comminate dal Giudice Sportivo a seguito dello spiacevole episodio occorso nel dopogara di un match di cartello dell’ultima giornata del campionato di Promozione. Macchiatosi di un’onta incresciosa, il prodigioso successo del MolvenoSpor sulla Ravinense è purtroppo passato in sordina a causa di un infelice post-partita. Da attribuire a ciò la squalifica per dodici gare impartita a Riccardo Nicolussi (MolvenoSpor) dal Giudice Sportivo. «Al termine della gara – riporta il comunicato –, spintonava un giocatore avversario, rivolgendosi nei suoi confronti con ripetute ingiurie ed offese dall'inequivocabile contenuto discriminatorio per ragioni di razza. Tale condotta integra la violazione degli artt. 38 e 28, commi I e II, del Codice di Giustizia Sportiva». Punito, con due giornate di squalifica, anche il diretto interessato dell’improperio rossazzurro, Yassir Dsiri. «A gara terminata – scrive il Giudice Sportivo –, in reazione alla condotta discriminatoria dell'avversario, lo spintonava con il petto, facendolo cadere». Gli altogardesani dovranno rinunciare contro il Nago Torbole anche all’espulso Luca Tanel. Riccardo Nicolussi

Lontani dal rettangolo verde della categoria, questa domenica, anche Daniele Mich (Fiemme) e, per recidività in ammonizione: Marco Giacomoni (Aquila Trento), Sebastiano Bertoldi (Nago Torbole), Lorenzo Rech (Dro Cavedine) e Daniel Sebastiani (Rotaliana). Per lo stesso motivo, l’Arco non potrà contare su Gabriel Perini e Luka Jano contro il Calisio.

ECCELLENZA

Dopo la vittoria conseguita domenica in casa contro il Brixen, questo weekend, per la seconda volta di fila, il Comano Terme non avrà a disposizione Matteo Ortolani, squalificato per due gare effettive nel turno infrasettimanale del 5 marzo in casa della ViPo Trento. Ad eccezione dell’attaccante giallonero, tutte le altre assenze obbligate della prossima giornata affliggeranno unicamente squadre altoatesine.

Per recidività in ammonizione – rimediata nella medesima data sopracitata – nel match contro lo Stegona il San Giorgio dovrà fare a meno di Markus Kirchler; mentre, in riferimento all’ultimo turno giocato, ad incontrare la stessa sorte del pusterese e saltare la prossima gara saranno: Daniel Lanthaler (Parcines), Simon Dissertori (Termeno) e Fabio Donadio (San Paolo). Impossibilitati a scendere in campo domenica, per squalifica diretta, anche Aron Bajrami (Bozner), Ruben Passler (San Giorgio), Aris Deporta (Brixen) e Philip Degasperi (San Paolo).

PRIMA CATEGORIA

Squalificati per una gara effettiva nell’ultimo turno: Lorenzo Montesano (Baone), Fabio Collotta (Ledrense), Pietro Lechthaler (Mezzocorona), Francesco Pontalti (Altavalsugana), Peter Micheli (Porfido Albiano) e Federico Fioroni (Tione).

Per recidività in ammonizione, salteranno l’imminente giornata: Riccardo Gregori (Mezzocorona), Andrea Piffer (Aldeno), Gaspare Paladino (Alta Anaunia), Giovanni Raoss (Castelsangiorgio), Stefano Bonapace e Roberto Plotegher (Pinzolo Valrendena), Matteo Borroi e Simonpietro Gai (Riva Del Garda), David Dalsaso (Telve) e Andrea Artini (Tione).

GIOVANILI

Squalificato per cinque gare effettive Asumang Peter Osei K. (Vela Piedicastello), nel turno del 9 marzo del Campionato Under 15 Provinciale B-Dao. «A gioco fermo – riporta il comunicato del Giudice Sportivo – colpiva con un pugno in pancia un giocatore avversario, provocandogli dolore. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 38, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva».