Oggi alle 20 il recupero fra Termeno e Mori S.Stefano

In programma anche il turno infrasettimanale del campionato Juniores Elite Conad

Mercoledì piovoso ma anche calcistico in Trentino: nella serata di oggi infatti saranno di scena un recupero del campionato di Eccellenza e il turno infrasettimanale del campionato Elite Juniores giunto alla 9° giornata di ritorno.

A Termeno alle 20 si affronteranno i bianconeri di casa di mister Bandera e il Mori S. Stefano che recuperano il match dello scorso 5 marzo posticipato per il carnevale. Una gara certamente importante per entrambe per motivi differenti: la rincorsa al secondo posto dell'undici altoatesino e la presa di distanza dalla zona pericolo per i neroverdi di mister Colpo invero poco continui in questo girone discendente.

Oltre al recupero dell'Eccellenza saranno in campo sempre alle 20 anche i giovani del campionato Juniores Elite Conad chiamati al ventiquattresimo appuntamento stagionale. La capolista ViPo Trento sarà di scena al Mutinelli di Ala contro l'Alense mentre le due più immediate inseguitrici Calisio e Rovereto sfideranno rispettivamente Sacco San Giorgio e Bassa Anaunia.

JUNIORES ELITE: PROGRAMMA COMPLETO E CLASSIFICA