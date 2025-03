Filippi e Mezzi trascinatori, Costa sospende l'incubo fiemmese

Una giornata che ha rovesciato i pronostici, in cui sono giunte sei vittorie in totale, quattro delle quali ai danni delle squadre meno abituate a perdere. Tra le varie prestazioni meritorie della domenica, oltre all’impresa collettiva del MolvenoSpor, uscito inaspettatamente trionfante nello scontro con la capolista, a distinguersi sono le gesta individuali di Nicola Filippi e Matteo Mezzi, che hanno trascinato in modo decisivo le rispettive squadre alla conquista dei tre punti contro Alense e Dro Cavedine, e di Matthias Costa, che ha interrotto l’interminabile digiuno fiemmese.

1. NICOLA FILIPPI (Calisio)

Autore di una doppietta capitale, che vale la ritrovata vittoria della propria squadra, in casa dell’Alense, dopo otto lunghe giornate di stenti. L’attaccante classe 2005 – alla terza rete nelle ultime due gare – raggiunge così quota sette marcature in stagione, mettendo a segno la seconda doppietta dopo quella rifilata alla Settaurense nel nono turno del girone d’andata, in un severo 4 a 0 grigiorosso. In ottimo stato di forma, il prodotto del settore giovanile collinare si dimostra nuovamente una risorsa preziosa nelle rotazioni offensive di mister Pedrotti.

2. MATTEO MEZZI (Settaurense)

Al secondo timbro stagionale dopo quello messo a segno contro la Bassa Anaunia lo scorso 3 novembre, il classe 2006 si prende la scena contro il Dro Cavedine, prima con la rete su calcio d’angolo che pareggia il vantaggio iniziale gialloverde, poi con il rigore procurato al 20’ del secondo tempo – e realizzato da Orlandi – che vale il 2 a 1 finale bianvoerde.

3. MATTHIAS COSTA (Fiemme)

Allo scadere di una partita combattuta, con la propria squadra rimasta in dieci uomini nel finale, segna la rete del definitivo pareggio, ponendo fine alla striscia negativa di sconfitte che ha affliggeva come un incubo la compagine biancorossa da ben otto giornate. Sebbene non cambi nulla a livello di classifica, dal punto di vista del morale il punto conquistato dal difensore classe 2001 potrebbe rivelarsi una scintilla incoraggiante per il prosieguo di stagione della formazione di mister Dellasega, anche solo per un moto di puro orgoglio.