Stegona non si arrende, Improta rilancia i suoi, le trentine ok

In una giornata che ha visto le ultime tre della fila vincere e forse riaprire il discorso salvezza, spicca il 2-0 col quale lo Stegona ha mandato al tappeto la capolista Maia Alta. Importante anche il blitz esterno della Vipo Trento di mister Improta che chiude la settimana delle tre gare con un pieno che le vale il rilancio in classifica. Bene stavolta anche la pattuglia delle squadre trentine che prevalgono a tutto campo sulle cugine bolzanine.

Questo il podio settimanale.

1. STEGONA

Dati alla mano solo un impensabile e interminabile serie di vittorie potrebbe fargli riagguantare la salvezza. Ma lo Stegona, da tempo fanalino di coda del campionato, non per questo ha smesso di lottare: lo sanno bene Brixen e Maia Alta messe sotto entrambe nel giro di quattro giorni. Una dimostrazione di carattere, di determinazione e di sportività da applaudire.

2. TOTO' IMPROTA (Vipo Tn)

Coi tre punti di San Paolo, quarto successo consecutivo, la sua Vipo Trento scala una posizione ed esce dalle sabbie mobili nelle quali si dibatteva da mesi. La strada verso la riconferma in categoria resta lunga e accidentata ma mister Maurizio Improta, per tutti Totò, al rientro sulla panca dopo dieci anni di giovanili, ha rianimato una squadra che pareva in caduta libera.

3. SQUADRE TRENTINE

Una volta tanto sono state le formazioni della provincia di Trento a fare la voce grossa in un torneo che fin qui ha parlato decisamente altoatesino: nei cinque confronti incrociati di giornata il bilancio è stato di tre vittorie (Anaune, Vipo Tn, Comano Fiavè) e due pareggi senza reti (a Levico e Rovereto). Semel in anno...