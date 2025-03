Mentre il Maia Alta viaggia sicuro la corsa salvezza si infiamma

Tanti scontri diretti nella settima di ritorno. Ultima chiamata per Il Comano Fiavè contro il Brixen,

Terzo impegno in otto giorni per il massimo campionato regionale in procinto di vivere la settima fatica del girone di ritorno. Le certezze acquisite e gli interrogativi da sciogliere rimangono i soliti: per la promozione in D c'è in ballo il solo il Maia Alta che pure non giocando viaggia sereno con dieci punti di margine. Alle sue spalle nessuno scoppia di salute ed è bastata alla Virtus Bolzano una serie positiva di sette gare con appena due vittore per riconquistare il secondo posto ai danni di un Parcines che non raccoglie i tre punti pieni dall'andata. Domenica i bolzanini avranno l'impegno più duro, almeno sulla carta, scendendo al Quercia da un Rovereto altalenante ma sempre in grado di reagire quando bisogna farlo. Il Parcines aspetta invece il San Giorgio in un match che si può classificare come interlocutorio con vista sul podio.

Scendendo in graduatoria ci si imbatte nel mischione che in sei punti racchiude metà delle protagoniste, cioè otto squadre: ognuna dovrà sudarsi la pagnotta senza potersi rilassare perchè la zona pericolo comincia proprio lì sotto. Dietro a tutte Comano e Stegona non hanno più alcun margine d'errore: ci vorrà il filotto di successi per i termali e addirittura il filottone di imprese miracolose per i pusteresi per riagganciare la zona salvezza. A partire dai due imminenti impegni casalinghi rispettivamente contro Brixen e Maia Alta.

Questo il programma di domenica (calcio d'inizio ore 15).

BENACENSE-MORI S.S. arbitra Salladina di Trento; confronto fra squadre che viaggiano a ritmi simili in una (forse) tranquilla terra di mezzo. Non possono però permettersi distrazioni visto che dietro scalpitano e qualche assenza di troppo, specie fra i rivani, potrebbe complicare il finale di stagione. All'andata fu 1-1 con vantaggio di Risatti per i rivani e pareggio nel recupero di Cescatti.

BOZNER- ANAUNE arbitra Kola di Merano; bolzanini come le formichine, un punto dietro l'altro senza farsi troppo notare. Nonesi invece irregolari e imprevedibili, capaci di imprese ma anche di sbandate. Ora sarebbe tempo di accelerare per entrambe. All'andata finì 3-1 per l'undici di Degasperi con i gol di Bocchio, Pfeifer e Fratucello; per i nonesi Belcastro.

COMANO FIAVE'-BRIXEN arbitra Lupo di Venosa; classifica alla mano, per i padroni di casa c'è un solo risultato accettabile. Ma anche il Brixen deve guardarsi le spalle, quindi si prevede match duro e senza sconti. All'andata finì con il successo di misura del Brixen grazie al centro di Miuli in avvio di ripresa.

LEVICO TERME-TERMENO arbitra Lazzerini di Bolzano; il team di Agostini chiede strada dopo un mese avaro di soddisfazioni ma dall'altra parte del campo trova un Termeno in palla che ha ritrovato la vena d'oro di Pfitscher. Sulla carta match da tripla dunque, senza dimenticare che all'andata tutto si risolse in uno 0-0 con poche emozioni.

PARCINES-SAN GIORGIO arbitra Evangelista di Treviglio; meglio gli ospiti in questo avvio di ritorno, meglio il Parcines in classifica. Ambedue guardano con interesse alla piazza d'onore ben sapendo che la concorrenza non manca. Andata 1-1 con vantaggio venostano di Stecher e pareggio di Drebli Zeby Moise.

ROVERETO-VIRTUS BZ arbitra Scarantino di Merano; tre vittorie nelle ultime quattro gare per i bianconeri di casa saliti ora a centrofila. I virtussini però appaiono altrettanto in forma e puntano decisamente al secondo posto: lecito insomma attendersi un confronto aperto ed equilibrato. Ad ottobre la gara d'andata finì in pareggio con gol di Buzi e risposta allo scadere del match di Dallavalle.

SAN PAOLO-VIPO TRENTO arbitra Galic di Arco/Riva; due tra le formazioni che meglio hanno fatto dopo la pausa invernale. Ed è così che il San Paolo ha avvicinato la zona nobile mentre i ragazzi di Improta hanno accorciato il distacco tornando a credere nella salvezza. Il confronto d'andata fu pareggio con rete del Pecoraro altoatesino e autogol di Muka a fissare l'1-1 finale.

STEGONA-MAIA ALTA arbitra Privitelli di Trento; testacoda fra una squadra praticamente su ed una già giù. Eppure non bisogna mai dar nulla per scontato come ha capito suo malgrado il Brixen, battuto mercoledì a sorpresa dalla formazione di Untergelsbacher. Andata: largo successo per i meranesi, un 3-0 firmato Lintner, Ghiotti, Brusco.