Il Maia Alta ha fatto il vuoto. In coda gran colpo del Rovereto

I risultati di domenica tengono aperte le corse verso il podio e soprattutto verso la salvezza.

Rischia di chiudersi con largo anticipo nell'Eccellenza regionale la lotta per il titolo e il conseguente salto di categoria. Il merito è tutto del Maia Alta che viaggia a ritmi infernali, la colpa è tutta delle inseguitrici che non riescono proprio a mantenere la continuità di risultati.

Ed ecco allora che la quarta giornata del ritorno consegna un vantaggio di undici lunghezze ai meranesi di Toccoli capaci di strapazzare il Levico mentre le rivali più vicine, o meno distanti sarebbe meglio dire, frenano in blocco consegnando virtualmente le armi. Il Parcines è caduto a Gabbiolo davanti ad una Vipo Trento ringalluzzita e per nulla rassegnata ad una retrocessione che l'attuale graduatoria le fa risuonare nelle orecchie, il Termeno ha pagato dazio alla voglia di rivalsa dell'Anaune e il Levico, come detto, si è confermato in crisi nera.

Solo la Virtus Bolzano di quelle d'alta classifica ha saputo raccogliere bottino pieno contro uno Stegona che non pare avere ulteriori speranze di cavarsela. Dunque in zona podio, a debita distanza dalla cima, sono in quattro a sgomitare per quello che è rimasto l'unico traguardo in palio: il secondo posto che darà diritto a maggio ai playoff nazionali per l'eventuale passaggio in D.

Mentre a centrofila hanno vinto bene San Paolo e Brixen ai danni rispettivamente di Benacense e Bozner, e San Giorgio e Mori hanno impattato, resta ben aperto il capitolo retrocessione: quasi spacciato lo Stegona, a giocarsela sono in primis Comano e Vipo Trento che, distaccate di sette e sei lunghezze dalla salvezza, cercano in tutti i modi di tenersi in scia a quelle sopra. In quest'ottica ha fallito un appuntamento fondamentale il Comano Fiavè che domenica ha perso di misura lo scontro diretto col Rovereto complicandosi assai il futuro. Punti pesanti invece per i bianconeri che in una settimana ne hanno messi sette in saccoccia tirandosi in zona tranquilla. Restano undici giornate per capovolgere ogni discorso: se sono tante o poche lo si capirà strada facendo.