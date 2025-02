Coppa Italia nazionale: il Brixen debutta alla grande

Gli altoatesini dominano in casa col San Donà: 5-1. Ora il Codroipo

Si è giocata nel pomeriggio la seconda giornata dei triangolari d'apertura della Coppa Italia nazionale, cui prende parte pure il Brixen in rappresentanza del Trentino Alto Adige. Gli altoatesini, che avevano vinto lo scorso dicembre la sfida regionale ai supplementari contro il Levico, affrontavano il San Donà 1922 vincitore della Coppa Italia in Veneto e reduce dal pareggio interno (1-1) col Codroipo nel primo match del triangolare: ebbene a Bressanone oggi è finita 5-1 per l'undici di Sullmann che ha letteralmente dominato la gara andando a segno tre volte nella prima mezz'ora e chiudendo definitivamente il discorso nella ripresa. Cinque diversi i marcatori: Menghin, Pasquazzo, Mellarini, Nardone e Ausserhoifer mentre per gli ospiti a segnare è stato Crivaro.

Con questo largo successo il Brixen mette un'ipoteca sul passaggio ai quarti di finale che verrà deciso dal confronto della prossima settimana a Codroipo in provincia di Udine: un pareggio sarà sufficiente a Cia e compagni per passare il turno e avanzare fra le migliori otto del tabellone nazionale che, va ricordato, prevede per la squadra vincitrice la promozione diretta in serie D.