Maia Alta e Levico per il riscatto, a Comano inizia il dopo Zasa

Parcines-Virtus e Termeno-San Giorgio sfide incerte in ottica podio, a Rovereto ultima chiamata per lo Stegona

Non mancano di certo i motivi di interesse nella diciottesima giornata d'Eccellenza, terza del girone discendente. Bisognerà testare innanzitutto la capacità di reazione di Maia Alta e Levico uscite ammaccate dalla scorsa domenica che ha portato delusioni ad entrambe. C'è poi da verificare lo stato di forma del Parcines che non ha giocato sette giorni fa e se la dovrà vedere con una Virtus Bolzano che non ha riposto affatto le ambizioni di grandezza. Per la lotta di coda occasione da non perdere per il Rovereto contro il fanalino Stegona e curiosità ai massimi livelli a Comano dove parte l'azione dell'inedito duo Rocca-Cereghini Questo il programma completo (calcio d'inizio ore 15).

BENACENSE-ANAUNE arbitra Vintari di Bolzano, confronto fra squadre che viaggiano a ritmi completamente opposti: quattro punti per i rivani, zero per i nonesi in questo avvio di ritorno. All'andata fu 2-1 per l'Anaune con gol vittoria di Ascani.

LEVICO TERME-BRIXEN arbitra Armellini di Arco/Riva, padroni di casa che cercano l'immediato e convincente riscatto dopo il k.o. di Gabbiolo, brissinesi che chiedono continuità dopo il felice avvio. All'andata finì 1-0 per il Levico con rete di Bucci.

ROVERETO-STEGONA arbitra Mazzoni di Chiavari, per le zebre è il momento di operare lo strappo alla classifica prima che subentri il timore di risucchio; in casa Stegona è invece l'ultimo se non ultimissimo appello. All'andata la spuntò 2-1 il Rovereto (Vinciguerra e Bonilla).

MORI S.S.-MAIA ALTA arbitra Orrigo di Bolzano, entrambe hanno da farsi perdonare gli scivoloni di sette giorni fa ma se per i neroverdi non ci sono problemi di classifica particolari, per la capolista urge ripartire per spegnere da subito le speranze delle inseguitrici. Andata 1-0 per il Maia Alta firmato Brusco-

TERMENO-SAN GIORGIO arbitra Pintarelli di Bolzano, sfida fra due formazioni vogliose di ripetere il successo pieno del turno scorso per stabilizzare una classifica sempre interessante. All'andata fu pareggio, un 2-2 agguantato all'ultimo secondo dai pusteresi grazie a Schwingshackl.

COMANO TERME FIAVE'-SAN PAOLO arbitra Scomparin di Trento, sarà la prima volta del tandem Rocca-Cereghini chiamato a guidare la rincorsa salvezza dei termali dopo l'esonero del tutto inatteso di Paolo Zasa. Diu fronte un San Paolo che sprizza salute, forte anche di una classifica serena. All'andata fu 1-0 per i bassoatesini con gol partita di Rohrer.

BOZNER-VIPO TN arbitra Rossiello di Molfetta; i padroni di casa reduci da due pareggi e imbattuti da cinque turni complessivi, i trentini sempre impelagati nella rincorsa salvezza ma rivitalizzati nel morale dal roboante successo sul Levico. Senza reti la gara d'andata.

PARCINES-VIRTUS BZ arbitra Privitelli di Trento,faccia a faccia tutto da vivere fra la rivelazione del torneo e una delle grandi favorite incapace finora di confermare le attese. Punti pesantissimi nella rincorsa al Maia Alta che guarda dall'alto e spera magari in un pareggio. All'andata fu 3-1 in rimonta per la Virtus con doppietta di Arnaldo Kaptina e gol di Allegri a rispondere a Lanthaler.